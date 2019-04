KICKBOXING Lorena Gazilj prvakinja Hrvatske, Mawashiju još i jedno srebro te tri bronce

Makarski kickboxing klub Mawashi još jednom se u velikom stilu predstavio na Prvenstvu Hrvatske održanom u Kostreni, gdje su makarski borci osvojili pet medalja – zlato, srebro te tri brončana odličja, a mlada Lorena Gazilj nova je prvakinja Hrvatske u kategoriji starijih kadetkinja.Natjecanje je održano u tri kategorije, pontfightingu, light contactu te kick-lightu, aje bez većih problema savladala sve svoje protivnice te u finalu slavila automatom 10:0.je nastupio u kategoriji do 52 kg, sa lakoćom je došao do finala kojeg gubi te osvaja srebrenu medalju i postaje viceprvak države. Među juniorima su nastupili. Lončar se natjecao u kategoriji do 63 kg. i na kraju osvaja treće mjesto i brončanu medalju. Jozipović je nastupio u kategoriji do 74 kg, i također osvaja broncu. Treće mjesto među seniorima pripalo je Mladenu Sikirici. Protiv svjetskog prvaka Mateja Leba nije mogao dalje od polufinala.Makarske borce u Kostreni predvodili su treneri

