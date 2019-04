POVIJESNI USPJEH KADETA ZMAJA Izborili polufinale kupa

Završnica HNK-kadeti – 1/4 finale

Zadar - Zmaj 1 : 1 (1 : 0) 5 : 6

Zadar. Igralište: Stanovi. Gledatelja: 150.

Sudac: Dino Papak (Šibenik)

Strijelci: 1.0 Silov (31), 1:1 I. Antunović (67)

Sa 11. m. Labus, Delija, Djeveljak, i Galešić za Zadar, Gilić, Alilović, K. Antunović, Mihaljević, Ivanda i Filipović za Zmaj.

Zadar: Matasović, Rudić (od 74. Jurica), Delija, Galešić, Šarić, Silov (od 53. Smolčić), Labus, Stokić (od 78. Djeveljak), Bačić (od 78. Režan), Marinović (od 66. Strenja).

Zmaj. Marinović, Filipović, I. Antunović, (od 76. Puharić), Alilović, Lelas, Rakić, Lulić (od 45. Mihaljević), Lasić (od 57. K. Antunović), Ivanda, Rudelj (od 74. Gilić), Mravičić.

Crveni karton: Luka Matasović (Zadar) u 53. minuti .

Najbolji igrač: Krešimir Marinović (Zmaj)

Kadeti makarskog Zmaja pobjedom nad Zadrom u četvrtfinalu nogometnog Kupa Hrvatske ostvarili su jedan od najvećih uspjeha u skoro stogodišnjoj povijesti kluba. Iako su Zadrani važili za apsolutne favoriti u ovom dvoboju igrači Petra Talajića pokazali su da favoriti ne pobjeđuju uvijek.Domaći se poveli u 31. minuti nakon što je Silov glavom zabio za 1:0 Zmaj je u nastavku susreta bio razigraniji i odlučniji, a ključni trenutak susreta dogodio se u 53. minuti. Kapetan gostiju Antonio Rudelj našao se u izglednoj prigodi pa vrataru domaćih Matasoviću nije preostalo ništa drugo osim prekršaja izvan kaznenog prostora. Sudac Papak opravdano mu je pokazao crveni karton pa je Zmaj do kraja utakmice igrao sa igračem više. To gosti koriste te u 67. minuti dolaze do poravnanja. Antonio Rudelj pogađa okvir vrata domaćih u 67. minuti, odbijena lopta dolazi do Ivana Antunovića koji ju posprema u vrata nemoćnog Smolčića. Kako se do kraja utakmice rezultat nije mijenjao prišlo se izvođenju jedanaesteraca kako bi se dobio pobjednik ovog 1/4 finala.

U dramatičnom i rijetko viđenom uzbuđenju ruletu jedanaesteraca otišao je na stranu Zmaja. Nakon prve serije od po pet udaraca sa bijele točke rezultat je i dalje bio neodlučan, tek u devetom pokušaju pala je odluka o polufinalistu kupa. Ovdje svakako treba izdvojiti sjajnog vratara Zmaja Krešimira Marinovića koji je uspio obraniti čak četiri jedanaesterca domaćih. Kada je Filipović zabio pobjednički pogodak igrači i stručni stožer Zmaja burno su proslavili ulazak u poluzavršnicu nogometnog Kupa Hrvatske.

Rezultati ostalih utakmica1/4 finala: Osijek – Dinamo 0 :0 (5 : 4), Varaždin – Lokomotiva 1:2, Bjelovar – Istra 1961 0 : 1.

Kadeti Zmaja tako su se u polufinalu kupa našli u društvu svojih vršnjaka iz prvoligaških klubova, a tko će im biti protivnik znat će se nakon obavljenog ždrijeba

Cvijeće za nogometaša Zadra Hrvoja Ćustića

HNK Zmaju gostovanje u Zadru započeo je posjetom i polaganjem cvijeća na grobu tragično preminulom igraču Zadra Hrvoju Ćustiću koji je prije deset godina tragično stradao na prvenstvenoj utakmici protiv Cibalije u Zadru.

