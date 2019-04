ZVONCE ZA OBITELJ JE NAJBOLJI PRIJATELJ Projekt vrijedan 4,4 milijun kuna uvodi nove i unaprjeđuje postojeće usluge u vrtiću Biokovsko zvonce

U prostoru gradske Vijećnice u četvrtak je javnosti predstavljen projekt ‘Zvonce za obitelj je najbolji prijatelj’, koji donosi nove usluge te brojna unaprjeđenja postojećih usluga za korisnike Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce, a kojem je početkom siječnja ove godine dodijeljeno 4,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt su predstavili ravnateljica DV Biokovsko zvonce Anela Židić, zamjenik gradonačelnika Makarske Dražen Nemčić, te ravnateljica Makarske razvojne agencije MARA Lidija Vukadin Vranješ, koji su istaknuli kako je njegov osnovni cilj doprinos usklađivanju obiteljskog i poslovnog života roditelja kroz unaprjeđenje postojećih usluga u vrtiću te uvođenje novih usluga produljenog i smjenskog rada, a čime se izravno pripomaže razvoju predškolskog odgoja. – Mislim da je jako važno istaknuti i da je ovaj projekt napravljen timski, u zajedničkoj suradnji Grada, DV Biokovsko zvonce i naše razvojne agencije. Vjerujem da će unaprijeđenje postojećih usluga u vrtiću doprijeniti poboljšavanju života makarskih obitelji s djecom, ali u konačnici i pomoći u borbi s jednim od najvećih hrvatskih problema, demografijom – kazao je zamjenik Nemčić, a više detalja dala je ravnateljica DV Biokovsko zvonce Anela Židić. – Na ovaj će način roditelji djece koja borave u vrtiću moći kvalitetnije isplanirati i uskladiti svoje obaveze i na taj način izravno i kvalitetnije provoditi vrijeme sa svojom djecom – kazala je ravnateljica DV Biokovsko zvonce, objasnivši da projekt predviđa i nabavku nove materijalne opreme, namještaja, a da će osim toga cjelodnevni i popodnevni boravak u vrtiću biti produljen za jedan sunčani sat.

Sam projekt, čije je trajanje 24 mjeseca, obuhvaća 6 vrtića te 14 skupina, ukupno 128 djece, zatim 13 novozaposlenih odgojitelja, troje novih stručnih suradnika – logoped, edukacijski rehabilitator te kineziolog, kao i pomoćni kadar (spremačicu i kuharicu), a dodatnih će 25 odgojitelja unaprijediti svoje profesionalne vještine pohađanjem stručnih edukacija.Kako je nastavila Židić, iako je do sada već zaposleno nešto novih djelatnika, interesantno je da se, primjerice, na natječaj za logopeda nije javio nitko. – Nažalost, nismo imali sreće s logopedom, ovim putem bih pozvala one koji završavaju studij, ili one koji su propustili natječaj da se jave, kako bi se u konačnici što više djece moglo obuhvatiti logoterapijom – dodala je ravnateljica DV Biokovsko zvonce. Projekt, čiji je nositelj DV Biokovsko zvonce a partner Grad Makarska pripremila je Makarska razvojna agencija MARA, nakon što je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu projekta ‘Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja’. – Trebalo nam je oko dva mjeseca pripreme, no na kraju smo imali vrlo kvalitetan projekt. Mene osobno uvijek najviše vesele upravo ovi projekti koji pridonose kvaliteti života naših sugrađana, ovaj put onih najmlađih te njihovih obitelji. Niz je novih usluga i sadržaja, ne samo da se pridonosi zapošljavanju već se poboljšava infrastrukturna komponenta, jača se postojeći kadar, unaprjeđuju kapaciteti tako da mislim da će nakon 24 mjeseca ovog projekta DV Biokovsko zvonce dobiti i na kvaliteti rada i na kvaliteti pruženih usluga – smatra Lidija Vukadin Vranješ.

O.Franić