KIŠA GOLOVA U MAKARSKOJ Zmaj u nastavku do kraja napunio mrežu gostima iz Otoka

OSK iz Otoka teško je nastradao na Gradskom sportskom centru u Makarskoj, domaći Zmaj savladao ga je sa visokih 6:1. Domaći su uvjerljivom te efikasnom igrom deklasirali borbene goste koji se u Otok vraćaju sa punom mrežom golova.

Kiša, koja je padala za vrijeme cijele utakmice nije obnovljeni travnjak učinila teškim za igru, a ovi uvjeti bolje su odgovarali igračima Ante Vidulina.Nakon početnog ispitivanja snaga Zmaj je prvi imao prigodu za pogodak, igrala se 14. minuta kada je Brnić ubacio za D. Rašića čiji udarac nije bio precizan. Makarani su u 22. minuti došli u početno vodstvo, solo akciju Brnić je završio preciznim udarcem za 1:0. OSK je uzvratio u 38. kada se Katić našao sam pred Mandušićem koji je sjajnom obranom sačuvao svoju mrežu netaknutom. Naznaku pada gostiju dao je Danijel Rašić kada je pred odlazak na odmor savladao vratara Vladovu za 2:0.Tek što je počeo nastavak susreta Brnić se našao u izglednoj prigodi, vratar gostiju odbio je loptu do Ćapina koji je posprema u njegovu mrežu .Četiri minute potom gosti su iz kaznenog udarca smanjili na 3:1. U domaćem kaznenom prostoru oboren je Marko Bašić , sudac Boljat pokazao je na bijelu točku. Marko Bašić bio je precizan sa 11 metara, Mandušića je poslao u desnu a loptu u lijevu stranu njegove mreže. Igrači Zmaja nisu dugo čekali na novo povećanje prednosti, Ćapin je u 62. minuti prevario vratara Vladovu i tako zabio svoj drugi pogodak na utakmici. Do drugog pogotka mogao je doći i Danijel Rašić u 70. minuti, no i Vladova je morao nešto obraniti.To mu međutim nije uspjelo u 72. minuti, nakon udarca iz kuta u kaznenom prostoru gostiju lopte se dokopao stoper Jezidžić i u stilu napadača zabio za 5:1. Ni tada nije bio kraj mukama gostiju, razigrani Brnić izašao je kao pobjednik u duelu sa vratarem gostiju i poentirao za konačnih 6:1. Do kraja susreta domaći su imali još nekoliko prigoda, a da su ih iskoristili mogli su postići i dvoznamenkasti broj pogodaka.

Jakov Kovačević / IvoR