NOVO VRIJEME APFEL S deset projektila potopili Brod

1. HMNL, 22. kolo

Novo vrijeme Apfel : Brod 035 10 : 1 (8 : 0)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 300.

Suci: Vedran Babić (Split) i Mateo Šimunov (Zadar).

Strijelci: 1:0 Lucas (1.), 2:0 Lucas (2.), 3:0 Babić (4.), 4:0 Vuković (7.), 5:0 Vuković (8.), 6:0 Babić (13.), 7:0 Andrijašević (14.), 8:0 Babić (19.), 9:0 Babić (26.), 10:0 Vuković (30.), 10:1 Dubac (37.).

Najbolji igrač: Saša Babić (Novo vrijeme Apfel)

Novo vrijeme Apfel: Herceg, Vuković, Lucas, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Mladinov, Buljan, Musinov, Andrijašević, Nižetić, Eduardo, Babić, Bašković.

Brod 035: Zeba, Dubac, Duspara, Glavačević, Soldo, Ivanagić, Đerek, Gusak.

Utakmica koja je bila lišena svake neizvjesnosti odigrali su u Makarskoj Novo vrijeme Apfel i Brod 035. Domaći su već davno prije osigurali startnu jedinicu dok su gosti ispali iz Prve malonogometne lige. Dvojba o pobjedniku ovog susreta ako ju je i bilo nestala je već u prvim minutama. Brazilac De Santana Brito Lucas Vinicius u prva je dva minuta dvaput tresao mrežu Zeba, dvije minute potom Babić zabija za 3:0. Kapetan domaćih Vuković do sredine prvog poluvremena pogađa mrežu gostiju i najavljuje njihov potpuni potop. Do odlaska na odmor među strijelce se upisuje i Andrijašević, a Babić postavlja visokih 8:0 u 19. minuti. U nastavku je trener domaćih Strunje dao priliku igrati svim raspoloživim igračima, dok trener Broda Čorluka i nije imao veću mogućnost rotacije jer je u Makarsku doputovao bez nekoliko stožernih igrača. Nakon što je već u prvoj dionici susreta Babić upisao hat-trick četvrti pogodak postigao je u 26. minuti. Iako mu to nije primarni zadatak Vuković je nakon pola sata igre treći put tresao mrežu gostiju za dvoznamenkasti broj pogodaka. Gosti su počasni pogodak postigli nakon šestog prekršaja domaćih, precizan sa 10 metara bio je Dubac za konačnih 10:1. Prve utakmice doigravanja za prvaka igraju se u četvrtak 18. travnja, Novo vrijeme kao prvoplasirana momčad ligaškog prvenstva na domaćem terenu dočekuje osmoplasiranu Crnicu iz Šibenika.

J. Kovačević/M.B.