RADNO VRIJEME DUĆANA ZA USKRSNE BLAGDANE U nedjelju svi zatvoreni, u ponedjeljak rade Apfel, Kaufland, Tommy

Ususret uskrsnim blagdanima raspitali smo se kakvo je radno vrijeme trgovačkih centara i dućana prehrane.

Apfel neće raditi u nedjelju, a u ponedjeljak će i ‘veliki’ i ‘mali’ Apfel biti otvoreni do 13 sati. Kaufland neće raditi na Uskrs, a dan poslije bit će otvoren do 16 sati. Lidl će biti zatvoren za kupce oba blagdanska dana, a raditi neće ni Konzum. Tommy na Uskrs ne radi, u ponedjeljak je otvoren do 14 sati.

