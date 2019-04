ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA ZMAJA Zajedništvo igrača, trenera i Uprave

U dvorani na Gradskom sportskom centru Makarska održana je redovna Skupština HRNK Zmaj na kojoj su od 31 bila nazočna 24 člana. Predsjednik klubapodnio je Izvješće o radu Kluba za proteklu godinu.

-Raduje me činjenica da se u Klubu vidi zajedništvo među trenerima, igračima i Uprave. S ponosom mogu kazati da je Zmaj jedan od rijetkih klubova u Gradu koji okuplja toliki broj djece (oko 260) te se radi toga svi zajedno moramo boriti da osiguramo uvjete za njihov razvoj jer to je budućnost našeg kluba. Škola nogometa nastupa u pet natjecateljskih kategorija. To su mlađi pioniri, pioniri, kadeti i juniori koji igraju u Prvoj ligi Nogometnog Središta Split. Seniori se natječu u Prvoj NL ŽSD, a njihovi rezultati mogli su biti i bolji, ali nama plasman nije imperativ. Napredak rada u Školi nogometa najbolje se vidi u činjenici da za seniorsku momčad nastupa više juniora. Osim ovih kategorija naši najmlađi članovi – pred natjecatelji (U-9, U-11) također nastupaju na utakmicama koje organizira savez (Stobreč-Imotski). Naši kadeti postigli su velik uspjeh plasmanom u 1/2 finale kupa Hrvatske, a među trenerima četiri su zaposlenici Kluba dok su tri rade honorarno. Još bismo trebali angažirati trenera vratara, i nadam sa da ćemo u suradnji sa Jadranom i Uranijom i taj problem riješiti, kazao je predsjednik Marko Ožić-Bebek. Stipe Eljuga predložio je kako bi bilo dobro da Grad koji je to dužan i po zakonu umjesto djece podmiri za njih članarinu. Jednoglasnom odlukom prihvaćeno je Izvješće o radu predsjednika Kluba.

Izvješće Nadzornog odbora podnio je Stipe Eljuga, i jednoglasno je prihvaćeno. Naglasio je da poslovne knjige Zmaja vodi Računovodstveni ured Javne ustanove GSC Makarska. Nadzorni odbor je utvrdio da su prihodi HNK Zmaj za 2018. iznosili 1.322.488.98 kn, rashodi 1.291.593.55 kn, a višak prihoda u odnosu na rashode je 30.895.43 kn.

Predsjednik kluba iznio je Plan rada Zmaja za 2019. godinu koji se sastoji od organizacije utakmica svih kategorija kluba, organizacija turnira, odlazak na turnire, škola nogometa, seniorska momčad, sponzori, javnost kluba.

J. Kovačević/IvoR