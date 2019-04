ZA USKRSNE BLAGDANE U Makarskoj se očekuje više od 2000 gostiju

Makarski hotelijeri i iznajmljivači soba i apartmana u privatnim smještaju potrudili su se što spremnije dočekati goste. Turistička zajednica organizira tradicionalno na Uskrsni ponedjeljak doručak na otvorenom. Na blagdanskoj fešti ‘Uskrsni doručak’ uz domaćine, bit će i više od 2000 gostiju koji će se odmarati u Makarskoj.

Najveći broj gostiju uskrsne blagdane provest će u hotelima Meteor i Dalmacija Valamar Riviere d.d. U hotelu Meteor očekuju 500 turista, a u Dalmaciji 400-tinjak.

U hotelima Biokovo i Miramare za blagdane će biti visoka popunjenost. Drago Nosić, direktor Soul Tourisma, podsjeća da je Biokovo jedini otvoreni hotel u Makarskoj tijekom cijele godine. Ovih dana u njemu se odmaraju sportaši i gosti u tranzitu, a za Uskrs stotinjak postelja najvećim dijelom rezervirali su Španjolci, domaći i gosti iz regije. Miramare je vrata otvorio početkom travnja i to sportskom turizmu, a za blagdane će biti gotovo popunjeno dvjestotinjak kreveta i to Nizozemcima koji će činiti većinu, te Francuzima i Nijemcima. Nosić ističe da je daljnji buking za oko šest posto bolji nego prošlogodišnji, međutim, kako će se razvijati do špice sezone teško je predvidjeti.

Nakon zimske pauze hotel Osejava je turističku godinu počeo koncem ožujka. Prema riječima Vanje Ravlić, šefice recepcije, u hotelu su se odmarali Austrijanci i Korejanci, a popunjenost je bila nešto lošija nego 2018. Za Uskrs Osejava će biti puna, a blagdane će provoditi stotinjak norveških, danskih i švedskih sportaša. U hotelu se nadaju izvrsnoj popunjenosti koncem travnja i početkom svibnja, kada će zahvaljujući trudu i akcijama, u Makarskoj odmor provoditi turisti iz Bosne i Hercegovine.

Hotel Park vrata je otvorio početkom travnja. Kako doznajemo od Marine Josipović, direktorice, za uskrsne blagdane bit će više od dvije stotine gostiju, koliki je inače kapacitet hotela. I dok se ovih dana na recepciji može čuti norveški jezik, za blagdane će u Parku biti Austrijanci i Talijani. –Ne može se reći da je turistička godina počela loše, samo sada u prvi plan dolazi strpljivost. Gosti čekaju zadnji trenutak za bukiranje jer svi se nadaju povoljnijim cijenama. Tako stanje je za naš hotel, a koliko čujem od kolega, i u drugim turističkim objektima – ističe Josipović.

Najveći potencijal u ponudi soba i apartmana u Makarskoj je u privatnom smještaju. Za sezonu će biti ponuđeno oko 15 tisuća postelja. –Za uskrsne blagdane ne očekujemo dobru popunjenost. Čak mislim da će biti dvadesetak posto lošije u usporedbi s 2018. Taj trend nastavit će se i u sezoni, mišljenja je Anđelko Kujundžić, predsjednik Udruge iznajmljivača privatnog smještaja. Apelira da se ovaj vid turističke ponude mora bolje organizirati, jer bez prepoznatljivosti trendovi su sve više u minusu.

