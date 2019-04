BICIKLIZAM Otkazano peto izdanje Toura of Croatia

Ono što su mnogi sa pravom zvali „najljepšom razglednicom Hrvatske“ – biciklistička utrka Tour of Croatia otkazana je nekoliko dana prije svog predviđenog početka.

Jedan od najatraktivnijih sportskih projekata u Hrvatskoj, koji je sa sobom nosio i veliki promotivni i turistički aspekt budući da je emitirao fascinantne pejzaže Dalmacije, Slavonije, Istre i središnje Hrvatske diljem svijeta u protekle četiri godine, neće tako doživjeti svoje peto izdanje. Direktor utrke Ivan Črnjarić je kazao: -Nažalost financijska konstrukcija nije bila na vrijeme u potpunosti potvrđena od strane nekih sponzora te je projekt kao takav bilo nužno otkazati u zadnjoj fazi priprema.

Utrka je trebala u utorak startati u Vinkovcima, a cilj je nakon šest etapa trebao biti Osijek, ali da je utrka u velikim organizacijskim problemima dalo se naslutiti po tome što nije bila poznata niti jedna ruta etape te ostali važni detalji.

Kako navode organizatori prema prijavljenim momčadima bile su Androni Giocattoli, Bardiani-CSF, Trek-Segafredo, NIPPO Vini Fantini i mnogi drugi. -Na utrci se trebalo natjecati 20 međunarodnih ekipa, imali smo velik interes i podršku od brojnih ljubitelja biciklizma i sporta općenito, napominje Črnjarić.

Pozadina ove priče krije se u sukobu Ivana Črnjarića i Vladimira Miholjevića, dosadašnjeg direktora utrke Tour of Croatia, a nakon njihova razilaženja. Črnjarić je dobio pravo na ime utrke, no očito je to jedino što je ostalo utrci koja je u kratkom razdoblju, u samo četiri prethodna izdanja zaradila vrlo dobar status i dobila respektabilno mjesto u svjetskom biciklističkom kalendaru.

Tako se uspješan projekt koji je na sjajan način povezivao sport i turizam gasi nakon samo četiri godine. Tour of Croatia vozio se i Makarskom rivijerom. Prava je šteta što će tako brojni poklonici biciklizma ostati uskraćeni između ostalog i uspona na Biokovo i njegov najviši vrh Svetog Juru.

J. Kovačević/IvoR