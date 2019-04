NL ŽSD, 21.KOLO Postira i Zmaj podijelili bodove

Nogometaši Postira koji su u grčevitoj borbi za opstanak na domaćem su terenu protiv makarskog Zmaja uspjeli osvojiti bod. A hoće li im on donjeti opstanak vidjet će se u idućim kolima. U prvom poluvremenu po nekoliko prigoda imali su jedni i drugi, no izglednije su bile gostiju. Kljenak je u 20. minuti opasno prijetio, vratar Vrdoljak izašao je kao pobjednik ovog dvoboja. Potom se u prilici našao i Šarić nakon dodavanja Brnića, ali je i on bio neprecizan. Pred odlazak na odmo Eterovićev šut obranio je Brkulj. I u nastavku su igrači Ante Vidulina imali nadmoć na terenu, ali sve do 66. minute nije bilo uzbuđenja. Tada je Zmajev đoker sa Klupe Gojak asistirao Ćapinu koji preciznim udarcem trese mrežu domaćih za 0:1. Makarani su mogli u 75. minuti prelomiti utakmicu , Ćapin međutim nije bio precizan. Kad se očekivao kraj utakmice i pobjeda gostiju Postire su došle do poravnanja. U sudačkoj nadoknadi jedan napadač domaćih pada nakon duela sa Jezidžićem, a sudac Buzov svira kazneni udarac. Precizan sa 11. metara bio je Eterović koji vara Brkulja i svojoj momčadi donosi zlata vrijedan bod.

Jakov Kovačević