U DVORANI ARTE 29. TRAVNJA Komedija ‘Nije u šoldima sve’

Nakon dugog vremena bavljenja glumom, režijom, pisanjem poznati mostarski glumac Velimir Pšeničnik Njirić odlučio se da svoje životno i glumačko iskustvo predoči u jednosatnu komediju pod nazivom „Nije u šoldima sve“. Pšeničnik Njirić je, inače, glumačko ime koje gledatelji pamte kao lik Matiše u seriji Rodijaci.

S novom komedijom autor i izvođač u sklopu turneje gostuje u ponedjeljak 29. travnja u 20. sati u dvorani Arte. Ulaznice se prodaju u Turist birou Obala kralja Tomislava 2 i na blagajni dvorane od 19 sati na dan predstave.

Ova hit komedija je prilagođena ukusu publike od srednjoškolaca do znatno starijih i ozbiljnijih gledatelja. Svojim stilom izvođenja zabavna je i onima koji nemaju prilike pohoditi kazališne predstave, ili ih ono i ne zanima. Zasnovana je na mješavini žanrova od monodrame, kod nas relativno nove stand up comedy do one man showa, a koristi se svim elementima komedije zabune, karaktera, i situacije, obrađujući svakodnevne teme iz današnjeg života, koje kroz igru dovodi do apsurda.

J.M.