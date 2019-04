PRIJAVITE SE Međunarodni biciklistički uspon na Biokovo održava se u nedjelju 19. svibnja

O.F.

Biciklistička utrka „Uspon Biokovo 2019“ l Makarska – Sv. Jure

a. Datum Uspona

Datum održavanja Međunarodnog biciklističkog uspona na planinu Biokovo (u daljnjem tekstu uspon) je nedjelja, 19. 05. 2019. godine. U slučaju vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta uspon će biti odgođen. Međunarodni biciklistički uspon na Biokovo se organizira povodom Dana grada Makarske, a partner Biciklističkog kluba „Makarska“ na projektu uspona je Javna ustanova „Park prirode Biokovo“.

b. Staza

Asfaltirana staza duljine 32 km, od 0 (1) do 1762 metra nadmorske visine (u daljnjem tekstu mnv). Vrijeme prošlogodišnjeg pobjednika je ispod 95 minuta rekord utrke (1:31:3)- Robert Kralj.

c. Pravo nastupa na Usponu

Pravo nastupa na usponu „Biokovo 2019“ imaju sve punoljetne osobe, a također i maloljetne osobe uz pismeno odobrenje roditelja ili staratelja (odobrenje se potpisuje prije starta ili donosi sa sobom). Obavezna zaštitna kaciga od starta do cilja.

d. Kategorije

1. brdski bicikli – muškarci (potkategorije prema godinama do 20,-30,-40,-50 i preko 50 godina)

* brdski bicikli s gumama od 1.9 inča i širim

2. brdski bicikli – žene (potkategorije uzrasta uz uvjet da starta veći broj)

*brdski bicikli s gumama od 1.9 inča i širim

3. cestovni bicikli – muškarci (potkategorije prema godinama do 20,-30,-40,-50 i preko 50 godina)

*cestovni bicikli, treking i brdski bicikli s gumama širine ispod 1.9 inča

4. cestovni bicikli – žene (potkategorije uzrasta uz uvjet da starta veći broj)

*cestovni bicikli, treking i brdski bicikli s gumama širine ispod 1.9 inča

5. Najstariji učesnik koji stigne na cilj za vrijeme utrke

6. Najmlađi učesnik koji stigne na cilj za vrijeme utrke

Obaranje rekorda staze se nagrađuje posebnom novčanom nagradom od 3.000 kuna.

e. Prijave i startnina za Uspon

Prijave se primaju u razdoblju do dana Uspona ili na sam dan Uspona do 9:45 sati (pri registraciji sudionika). Startnina iznosi 100 kn (za maloljetnike do 18 godina startnina je umanjena te iznosi 50 kuna). Startnina se plaća od dana raspisa Uspona do dana prije starta na račun primatelja – Biciklistički klub „Makarska“ (IBAN: HR67 2407 0001 1006 1865 9) navodeći kao „Platitelj“ ime i prezime sudionika Uspona, model 01 i poziv na broj je datum rođenja. Oni koji ne stignu realizirati uplatu mogu to učiniti i na sam dan Uspona, prilikom prijave na startu,kad je startnina uvećana za 50%. Kopiju uplatnice molimo imajte kod sebe pri prijavi na startu Uspona.

Molimo sve učesnike da se prijave i navedu potrebnu veličinu majice te približan broj osoba u pratnji na e-mail: zidic.neno@gmail.com i zvonko.mateljak@gmail.com ili na našu facebook stranicu https://www.facebook.com/bkmakarska/ preko poruka ili obavijesti.

Startnina pokriva sljedeće:

*ulaz u Park prirode Biokovo (pratnja ne plaća ulaz i za njih je ulaz besplatan); *majica; *okrjepa na stazi i cilju; *ručak; * transfer opreme start-cilj (ruksaci s odjećom i sl.); * osiguranje natjecatelja.

f. Program utrke

Start utrke je na rivi u Makarskoj ispred zgrade Grada u 10 sati s visinske kote 0 (1) mnv (registracija sudionika od 8:00 do 9:50 sati na rivi nasuprot velikoga mula-ulaz u zgradu grada Makarska). Zatvoreni start je u pratnji policije do prelaska magistrale (državna cesta D-8) u smjeru Vrgorac (državnom cestom D-512) do skretanja na stazu za vrh Sveti Jure odnosno ulaz u Park prirode Biokovo (to je oko 7 km od starta). Promet neće biti zatvoren pa se treba ponašati u skladu sa zakonom o prometu, a ulaz u Park prirode bit će zatvoren do 15:00 sati za sve osim za sudionike utrke (natjecatelje, pratnju, osobe iz organizacije i slično). Parking je osiguran za sve sudionike na lokaciji na rivi pored ŠRD „Arbun- Šetalište sv. Petra 2(Plišćevac). Cilj utrke je najviši vrh planine Biokovo – Sveti Jure (1762 mnv). Na stazi će biti osigurana okrjepa na nekoliko mjesta ovisno o vremenskim uvjetima. Prilikom prijave vozači moraju registrirati i pratnju kako bi isti mogli ući u Park prirode također besplatno. Sudionici utrke voze na vlastitu odgovornost i organizator ne odgovara za štetu koju vozač nanese sebi, okolini ili trećoj osobi. Vrijeme se mjeri štopericom, sudac je na startu, kao i na cilju na vrhu Sv. Jure. Završetak utrke je u 14 sati. Utrka se organizira sukladno Pravilniku za rekreativna biciklistička događanja Hrvatskog biciklističkog saveza.

g. Nagrade

Nagrade su novčane (za prve četiri kategorije nagrađuju se prvo, drugo i treće mjesto) te medalje za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto, a za kategorije 5 i 6 medalju dobiva po jedna osoba. Obaranje rekorda staze se nagrađuje posebnom jedinstvenom novčanom nagradom od 3.000 kuna.

h. Ručak i dodjela nagrada

Po završetku utrke predviđena je svečanost okupljanja sudionika s podjelom nagrada i priznanja po Raspisu i ručkom ispred ŠPD „Arbun“ na Pliščevcu (kod hotela „Miramare“- Šet. sv. Petra 2)

i. Posebna pozornost

Prilikom Uspona, a naročito pri povratku u Makarsku nužan je oprez, staza ima oštećenja, a pri povratku promet stazom u smjeru Makarske neće biti zatvoren.(za učesnike je osiguran prevoz nazad).