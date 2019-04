NOVO VRIJEME APFEL Dvokorakom do polufinala

Novo vrijeme Apfel uspješno je preskočilo prvu prepreku u doigravanju, a na putu prema obrani naslova malonogometnog prvaka Hrvatske. Makarani su slavili u uzvratnom susretu četvrtfinala u Šibeniku protiv Crnice koja je pružila vrlo dobar otpor momčadi Tea Strunje.

Aktualni prvak je na Baldekinu poveo odmah na početku dvoboja kada je Radić zatresao vlastitu mrežu. Domaći su do poravnanja došli u 9. minuti preko Alena Protege. Perić je pogotkom u 12. minuti najavio preokret u korist domaćeg sastava. Do kraja prvog dijela uslijedio je novi preokret, Musinov u 16. i Eduardo u 18. minuti ponovo su doveli goste u vodstvo. U nastavku se nastavila kvalitetna igra iz prvog dijela, a sjajnom obranom udarca Protege Bašković je spriječio poravnanje. Potom su dobre prigode imali Lucas i Perić, no vratari Radaj i Bašković bili su sigurni. Nakon pola sata igre Lucas s osam metara zabija loptu ispod grede domaćih i tako podebljava vodstvo gostiju. U istoj minuti Dragan Vuković zabija za 3:4. Minutu nakon toga Babić se ušetao u vrata Crnice za 3:5. Pet minuta prije kraja Crnica kreće sa Šamijom u ulozi igrača-vratara, a takva igra donijela im je nekoliko prigoda. Subotić i Radić međutim nisu bili precizni. Dvadesetak sekundi prije kraja iskusni Osredkar posprema loptu u mrežu Šibenčana za konačnih 3:6. Novo vrijeme je tako uz Vrgorac nakon dvije utakmice ušlo u polufinale, a Futsal Dinamo i Uspinjača Gimka te Square i Split morat će odigrati treću kako bi se znalo koje će dvije od ove četiri momčadi biti u 1/2 polufinalu protivnici Novo vrijeme Apfela i Vrgorca.

Jakov Kovačević