MARICA GRŽIĆ, RAVNATELJICA O.Š. STJEPANA IVIČEVIĆA Novi školski program djecu neće zasipati očekivanjima, već poticati aktivno učenje te osobni i socijalni razvoj

Učenici i nastavnici Osnovne škole Stjepana Ivičevića polako se pripremaju za posljednju etapu aktualne školske godine koja će, kao i svaka do sada, svoju generaciju ‘osmaša’ uputiti na idući nivo njihovog obrazovanja, a od početka jeseni nastaviti krug smjestivši nove makarske prvašiće u školske klupe.

Inače, ovu makarsku školu pohađa 720 učenika raspoređenih u 33 razredna odjela, dva posebna razredna odjela te dvije odgojno obrazovne skupine, za koje se brine ukupno preko 70 nastavnika. Kao i sve druge ovakve ustanove, i OŠ Stjepana Ivičevića proteklih se mjeseci intenzivno pripremala za nadolazeće promjene u obrazovnom sustavu koje bi trebale biti prilagođenije zahtjevima modernog vremena donoseći novi i modernizirani način rada, a uz sve to, upravo se ovih dana nastavnici i učenici pripremaju za još jedan značajan dan. Naime, u utorak 30.travnja OŠ Stjepana Ivičevića obilježava Dan škole, na datum kada je S.Ivičević 1860. godine imenovan načelnikom makarskog kotara. I ove će godine ovaj dan biti obilježen posebnim programom i brojnim aktivnostima. Sve su to bili povodi da porazgovaramo s ravnateljicom škole Maricom Gržić koja nam je, između ostalog, najavila što se sve novo dogoditi u životu škole nakon što početkom rujna i službeno krene školska godina 2019/2020. – Od iduće školske godine prvi i peti razredi idu po sasvim novom programu, učenici petog razreda će uz udžbenike od iduće godini koristiti i nove tablete, a za učenike sedmih razreda mijenjaju se program i udžbenici iz biologije, kemije i fizike. Naš cilj je svakako pripremiti djecu da se kvalitetno razvijaju kao pojedinci, potaknuti unutarnjim osjećajem svrhe i integriteta.Naravno, novim kurikulumom ne mijenja se sve, učenje će i dalje biti važno i događat će se u razredu, a učitelji će i dalje poučavati te voditi učenike kroz učenje. No vrednovat će ih na drugačiji način. Učitelj treba težiti uporabi različitih metoda poučavanja koje su primjerene dobi učenika i koje omogućavaju ostvarivanje zadanih ishoda, a kao što je rješavanje zadataka povezanih sa svakodnevnim životom. Od učenika se “više ništa neće očekivati”, već će ga se poticati u aktivnom učenju, te će ga se uz pomoć učitelja naučiti kako učiti, razvijajući pritom socijalni i osobni razvoj – kazat će ravnateljica Marica Gržić, dodajući da OŠ Stjepana Ivičevića već godinama provodi nastavu na način propisan kurikularnom reformom, a da je kroz ovu godinu škola dodatno opremlje, sve su učionice dobile računala i projektor, uvedene su ‘pametne ploče’ kao i e-dnevnici, dok su učitelji uključeni u Loomen program e-učenja, te u stručno osposobljavanje za intenzivno uvođenje informacijskih tehnologija. Kako nam je kazala ravnateljica Marica Gržić, godišnjim planom i programom te školskim kurikulumom planirano je gotovo 30 različitih izvannastavnih aktivnosti, kojima se učenicima pruža mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena – dio toga su multimedijalna, dramska ili novinarska radionica, debate, radionice informatike, njemačkog i talijanskog jezika, školski sportski klub, mladi tehničari, fizičari i posvjesničari. – Ono što nastojimo potaknuti radom kroz izvannastavne aktivnosti je razvoj poduzetničkih osobina kod učenika, kao i razoj kreativnosti ali i svijesti u profesionalnim mogućnostima ili odnosu prema radu. Zbog toga sustavno razvijamo osjećaj pripadnostiu školi kroz radnu etiku i nastavnika i učenika, potičemo i roditelje na sudjelovanje u našem svakodnevnom životu stvarajući tako ‘kulturu škole’. Naša procjena je da danas imamo i složan i poticajan kolektiv koji stvara dobro radno ozračje ali i zadovoljstvo ne samo učenika, već i roditelja te nastavnika – dodat će Gržić. Naposlijetku, početkom ovog tjedna, u utorak 30.travnja škola obilježava i svoj dan koji će, kao i svake godine, donijeti poseban svečani program. – Kao i do sada, povodom svog dana Osnovna škola Stjepana Ivičevića otvara vrata za sve učenike, roditelje, učitelje, suradnike, zapravo sve ljude dobre volje koji su slobodni pridružiti se našoj svečanosti, a koje pozivam ovom prilikom da pogledaju učeničke radionice, izložbae, sportska natjecanja, lutkarsku predstavu i sav ostali sadržaj kojeg pripremamo uz, naravno, centralnu svečanost u školi i podjelu priznanja za ostvarene uspjehe na školskim natjecanjima – najavljuje ravnateljica OŠ Stjepana Ivičevića.

O.Franić / IvoR