ANTE MATIĆ, VLASNIK RESTORANA POINT Kvalitetu gradimo na domaćim temeljima

San mi je oduvijek bio raditi u ugostiteljstvu, i pri tome nametnuti se kvalitetom. Zato otvaranje restorana Point u novom ruhu je naša posebnost na karti moderne tradicije u Makarskoj, a vjerujem i šire. Na tom putu nema improvizacije i lakih rješenja jer u ponudi jela i pića samo računamo na domaće proizvode, nema konzerviranih namirnica, kaže nam u kratkoj stanci posla 26-godišnjinovi vlasnik restorana Point na Kačićevom trgu koji je palicu preuzeo odtakođer uspješnog ugostitelja gotovo četiri desetljeća, a koji živi svoje umirovljeničke dane.

Prije nekoliko godina Ante je stigao u Makarsku i u Pointu radio sezonski, a dugo vremena iskustvo je stjecao restoranima i disco clubovima. Uz posao dogodila se ljubav, a u braku s Glorijom, djedu Radi i baki Mariji trogodišnji Mihael neopisiva je radost.

Kao logičan slijed nametnula se ideja o preuređenju restorana. Ante, strastveni rukometaš, vođen upornim sportskim duhom i snagom, učenik generacije Agro-turističke škole u Ljubuškom, znao je da je vrijedno uhvati se u koštac s novim izazovom, i to temeljito. Pola godine trajali su radovi u Pointu. Izmijenjene su kompletne instalacije, a restoran je dobio novi dizajn. Arhitektonski dio potpisuje dip. ing. arh. Goran Juričić, a dizajnerski Hrvoje Jerić.

- Cijela investicija je vrijedna 200 tisuća eura, a najviše 160 tisuća eura utrošeno je na opremu, najsuvremeniju na tržištu, a koja nam omogućuje brzinu i kvalitetu ponude. Zahvaljujući Splitsko-dalmatinskoj županiji i kreditnoj liniji razvijanja turizma, mogao sam uzeti kredit od 80 tisuća eura po kamatnoj stopi od 3 posto, od čega županija financira jedan posto. Sada kada su radovi završeni i krenuli su prvi meniji spremni smo za primanje 60-tak gostiju, koliko možemo ugostiti u jednom trenutku na terasi Pointa, otkriva Ante Matić.

Veliku pozornost pridao je ponudi Pointa. Jelovnik je pomno osmišljen, od pašticade, ribljih delicija, do iznenađenja ‘Point’, pa sve do makarane i paradižota. Želio je da i domaći u Pointu pronađu svoj kutak jer ugledni restoran u strogom centru grada, a koji i vizualno čini jednu cjelinu, računa samo na voće i povrće iz domaćih OPG-ova, Mesnicu Hrstić, vina od Iloka do Konavala, ali i hercegovačkog podneblja.

-Svjestan sam da bez pravog tima nema dobrog posla. Sebe dajem do kraja jer rad s gostima uistinu volim, educiram se, a planiram upisat Aspiru i usavršit se u domaćoj kuhinji. U Pointu nas je sedmoro, sve mlada ekipa. Nekako sve gradim na obiteljskim temeljima i povjerenju. Podrška su mi u životu i restoranu brat Ivan, koji je konobar, majka Brigita, inače pomoćna kuharica, tu su još Luka, Tina, a najstariji je četrdesetogodišnji kuhar Miro. Cijenim njihov rad i zalaganje, a i plaće su im motivacija, iskreno će Matić, spreman ustrajno i polako graditi kvalitetu Pointa na domaćim temeljima svakog dana od 11 do 01 sat.

Jasna Morović/IvoR