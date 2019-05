UMN MAKARSKA All in obranio naslov

Prva liga, 21. kolo

Nakon odigranog 21. kola momčad All in Makarska i matematički je osigurala prvo mjesto u natjecanju Prve MNLM, time je ovaj sastav drugu godinu za redom postao najbolji u Makarskoj. Kako na vrhu tako i na začelju ljestvice bez obzira na rezultate u zadnjem kolu neće doći do značajnijih promjena.

Agrohortus - Brela 2 : 5 (0 : 3)

Katić (1), Bućan (1) / Bekavac (4), Klarić (1)

Breljani su visokom pobjedom nad Agrohortusom potvrdili dobru formu, nezaustavljivi Luka Bekavac sa četiri postignuta pogotka bio je prvo ime susreta.

Gornja Vala - DPH Tučepi 5 : 0 (2 : 0)

S. Kostanić (2), Jan Lasić (2), Pećar (1)

Sastav iz Drvenika bez ikakvih problema savladao je novake u ligi. Stipe Kostanić i Jan Lasić u dva su navrata tresli mrežu momčadi iz Tučepi. Gornja Vala novim uspjehom se probila u sredinu tablice.

Amicis – DPH Torcida MR 7 : 7 (4 : 3)

Lelas (3), Beriša (1), Zelić (1), Cvitanović (1), Kondža (1) / Pašalić (3), Miletić (3), Lendić (1)

Amicis je većim dijelom utakmice imao minimalnu prednost, DPH Torcida MR se nije predavao i pogotkom Miletića u 39. minuti poravnala rezultat na 7:7. Do konca se rezultat nije mijenjao, a s osvojenim bodom zadovoljni mogu biti jedni i drugi. U reviji pogodaka čak tri igrača (Lelas, Pašalić i Miletić) upisali su hat-trick.

All in Makarska – Downtown Brela 7 : 2 (3 : 0)

Zor (2), Kolak (2), Stanković (1), Martinović (1), Petrović (1) / Ž. Raos (2)

Već u prvom poluvremenu vodeći sastav lige triput je tresao mrežu sastava iz Brela, a do kraja susreta dobrom igrom došli su do uvjerljive pobjede. Sastav u kojem igraju negdašnji i sadašnji reprezentativci te prvoligaški igrači bio je vodeći na ljestvici u većem dijelu prvenstva i potpuno zasluženo došao do druge titule za redom.

Mali Plamen - CB Monaco 6 : 3 (3 : 0)

Crnobori (3), Radovančić (1), Prgomet (1), Jovanović (1) / Puharić (2), Raffanelli (1)

Slavljem nad „kneževima“ Mali Plamen je osigurao mjesto u gornjem dijelu tablice, a Crnobori se pridružio Lelasu, Pašaliću i Miletiću postigavši tri pogotka kao i oni.

Poredak: All in Makarska 45, Catenaccio 39, Brela 39, DPH Torcida MR 34, Mali Plamen 33, Gornja Vala 29, CB Monaco 25, Amicis 22, Downtown Brela 12, Agrohortus 12, DPH Tučepi 8

Lista strijelaca:

36 – Luka Bekavac (Brela)

27 – Ante Brnić (CB Monaco)

26 – Stipe Brnić (Catenaccio)

21 – Saša Zvizdić (DPH Torcida MR)

20 – Mirko Selak (Catenaccio)

Zadnje kolo sezone odigrat će se 6. svibnja u dvorani na GSC -u, sastaju se:

CB Monaco – Agrohortus

DPH Torcida MR – DPH Tučepi

Brela – Downtown Brela

Gornja Vala – Catenaccio

All in Makarska – Amicis

J. Kovačević/IvoR