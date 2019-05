KADETIMA ZMAJA Lokomotiva bila prebrza

Makarska. Igralište sa umjetnom travom na GSC. Gledatelja: 650.

Sudac: Josip Dugandžić (Komin).

Strijelci: 0:1 Kekez (14), 0:2 Pelko (26), 0:3 Rendulić (40), 0:4 Išlić (63).

Zmaj: Marinović, Filipović, I. Antunović (od 16. Rašić, od 41. Mihaljević), Alilović, Lelas, Rakić 8od 72. Puharić), Gilić (od 78. Rudelj), K. Antunović, Ivanda, Mravičić, Lulić (od 54. Lasić).

Trener: Petar Talajić.

Lokomotiva: Petrčić, Pobi, Franceković, Vujnović, Vidović (od 29. Jagić), Išlić (od 72. Heteši), Pelko (od 67. Buzančić), Kekez (od 58. Đopar), Šimić, Groznica, Rendulić (od 66. Stojković).

Trener: Jasmin Agić.

Najbolji igrač: Vanja Pelko (Lokomotiva).

Polufinale kupa Hrvatske kadeti Zmaja na domaćem terenu odigrali su protiv svojih vršnjaka iz zagrebačke Lokomotive, a velik broj njihovih navijača kao i zvučni protivnik kao da su ih sputali na početku utakmice. Gosti su nametnuli svoju igru, imali su veći posjed lopte i već u 7. minuti imali su prvu izglednu prigodu kada je Pelko glavom pogodio gredu Marinovićevih vrata. Lokomotiva je došla u početno vodstvo u 14. minuti, najbolji igrač utakmice Pelko ubacio je s desnog boka loptu pred vrata Zmaja, a Kekez ju je pospremio u mrežu domaćih. Zagrepčani su podebljali vodstvo u 26. minuti kada je Pelko bio spretniji od vratara Marinovića. Prema mišljenju mnogih sudac Dugandžić trebao je tom prilikom suditi prekršaj na vrataru Zmaja. Pred odlazak na odmor „lokosi“ su preko Rendulića poveli sa 0:3 i time je nestalo svake neizvjesnosti vezane za rezultat ovog susreta. U nastavku susreta igrači Petra Talajića zaigrali su bolje i stvorili nekoliko polu prilika. Najbliže pogotku bili su u 53. minuti, kada je snažan udarac Karla Antunovića sjajnom obranom zaustavio vratar Petrčić. Nakon sata igre stoper gostiju Išlić zabio je za konačnih 0:4.

Kadeti Zmaja nemaju za čime žaliti, sam plasman u polufinale kupa jedan je od najvećih uspjeha u skoro stogodišnjoj povjesti kluba. Među četiri kluba koja su bila u završnici jedino oni nisu bili članovi prvoligaškog društva.

Lovre Alilović, igrač Zmaja: Na ovoj smo utakmici imali veliku podršku naših navijača, kvalitetnog protivnika i odličan teren za igru. Dali smo sve od sebe i ostavili srce na terenu, no to nam nije bilo dovoljno da priredimo još jednu senzaciju. I pored poraza ostvarili smo najveći uspjeh u povijesti kluba i na to smo ponosni. Na kraju velike čestitke suigračima i treneru, a Lokomotivi želim sreću u finalu.

Jasmin Agić, trener Lokomotive: Imali smo veliki motiv plasirati se u finale kupa jer su i naši juniori također u finalu. Pioniri će nam biti prvaci Hrvatske tako da je to potvrda kvalitetnog rada naše škole nogometa. Odigrali smo dobru utakmicu i zasluženo pobijedili korektnu momčad Zmaja koji je nastupio bez svog najboljeg igrača i kapetana Rudelja. Ovaj uspjeh Zmaja je dobar pokazatelj kvalitetnog rada trenera kluba koji su pokazali da se može dobro raditi i u manjim sredinama.

J. Kovačević/IvoR