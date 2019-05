PLAY OFF Novo vrijeme napunilo Dinamo

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 900.

Suci: Josip Dujmić (Rijeka) i Sendi Soldatić (Potpićan)

Strijelci: 1:0 Andrijašević (11.), 2:0 Lucas (12.), 3:0 Kazazić (14.), 3:1 Čekol (17.), 4:1 Eduardo (19.), 5:1 Kazazić (27.), 6:1 Lucas (32.), 7:1 Sokol (40.)

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Lucas, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Buljan, Musinov, Andrijašević, Nižetić, Eduardo, Babić, Herceg.

Trener: Teo Strunje.

Futsal Dinamo: Škorić, Grcić, Šulentić, Kanjuh, Đulvat, Mužar, Gagulić, Čekol, Dekanić, Prgomet, Matošević, Penavas, Hercigonja.

Trener: Juraj Fabijanić.

Najbolji igrač: De Santana Brito Lucas Vinicius (Novo vrijeme Apfel)

U prvoj utakmici polufinala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske Novo vrijeme Apfel je na domaćem terenu visokim rezultatom savladalo momčad Futsal Dinama i tako došlo na korak do finala. Početak dvoboja obilježili su vratari Škorić i Bašković koji su obranili udarce Lucasa i Penave. Potom se igra primirila do sredine prvog poluvremena, a dvorana je proključala u 11. minuti. Nečuvani Andrijašević s desne strane je preciznim udarcem savladao Škorića za početno vodstvo Makarana. U iduće dvije minute igrači Tea Strunje dva puta su tresli mrežu gostiju. Lucas je solo prodor završio preciznim udarcem i tako udvostručio prednost Novog vremena. Minutu potom već je bilo 3:0, a u strijelce se upisao Kazazić. Malu nadu gostima donio je Čekol, kada je u 17. minuti smanjio na 3:1. Pred odlazak na odmor Eduardo koristi grešku Škorića i s 3-4 metra posprema loptu u praznu mrežu Dinama. I u nastavku susreta premoć na terenu i veći posjed lopte imali su igrači domaćih, novo povećanje rezultata dogodilo se u 27. minuti . Na dodavanje Babića Kazazić zabija i pričuvnom vrataru Hercigonji. Nakon pola sata igre gledatelji su vidjeli još jednu majstoriju Lucasa koji je oduzeo loptu protivničkom igraču i na kraju se sa njom ušetao u mrežu Dinama. Od 37. minute razbijeni gosti igraju sa Čekolom u ulozi vratara-igrača, no ni to im nije pomoglo da poprave dojam i postignu pogodak. Mladi Buljan u 39. je minuti uzdrmao gredu Zagrepčana, a džoker s klupe Sokol postavlja konačnih 7:1 u zadnjoj minuti susreta.

Malonogometaši Novo vrijeme Apfela u potpunosti su nadigrali i visokim rezultatom porazili sastav iz Zagreba, i ponove li ovako dobru igru za sedam dana u Zagrebu plasman u finale osigurali bi dvokorakom.

