DOMAĆE JE NAJBOLJE DO 12. SVIBNJA Na Proljetnom sajmu od fritula, pancete, meda do suvenira

Suveniri, domaći uštipci i fritule, prirodna kozmetika, med i proizvodi od meda, pekmezi, suhomesnati proizvodi, vino i liker od višnje, sezonsko cvijeće, razne lutke, ukupno zanimljiva ponuda 11 izlagača dočekat će posjetite Proljetnog sajma ‘Domaće je najbolje’ koji je organizirao Grad Makarska četvrtu godinu zaredom, a plijeni poglede na Trgu 156. brigade Hrvatske vojske.

Iako se činilo kako će kiša omesti izlagače, na sreću, do podneva se to nije dogodilo tako da se već u jutarnjim satima osjetila živost, a tako će biti sve do 12. svibnja.

Makarani su već postali prijatelji s izlagačima, susreću se dva puta godišnje, a izgrađeno povjerenje lijepo je i za jedne i druge. Prodavači uspiju nešto zaraditi, a kupci kući donijeti zdravu hranu i lijepe ukrase.

J.Morović/IvoR