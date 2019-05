ZAVRŠILA MAKARSKA MALONOGOMETNA LIGA All in drugi put prvak

Utakmicama 22. kola završilo je ovosezonsko prvenstvo Prve Makarske malonogometne lige. Drugi put zaredom momčad All ina najbolji je sastav u gradu podno Biokova. Momčad u kojem igra nekoliko bivših i sadašnjih reprezentativaca Hrvatske (Stanković, Jelavić) te prvoligaških igrača (Herceg, Martinović) zapravo i nije imala pravu konkurenciju u borbi za prvo mjesto. Novo-oformljena momčad Catenaccio može biti zadovoljna osvojenim drugim mjestom, nekadašnji prvaci Brela zauzeli su za njih zadovoljavajuće treće. Od DPH Torcide MR se očekivalo više, dok je Mali Plamen ugodno iznenađenje ovosezonskog prvenstva. Od početka do kraja fenjer su držali DPH Tučepi, no i pored toga igrom nisu razočarali.

CB Monaco – Agrohortus 4 : 4 (1 : 1)

Joško Lasić (2), A. Brnić (2) / Kovačić (1), Mladinov (3)

Iako su „kneževi“ bili favoriti u ovom dvoboju na koncu mogu biti zadovoljni osvojenim bodom. Kovačić je doveo Agrohortus u početno vodstvo, a u dva su navrata imali i plus dva. Pogodcima Joška Lasića i Ante Brnića Monaco je na kraju izbjegao poraz.

DPH Torcida MR – DPH Tučepi 7 : 4 (2 : 2)

Bokšić (2), N. Pašalić (2), Batošić (1), Herceg (1), Brkulj (1) / Milković (2), Čobrnić (1). Visković (1)

Okršaj dvaju DPH otišao je na stranu Torcide MR, nakon što je prvo poluvrijeme završilo bez pobjednika stariji sastav u nastavku je bio efikasniji.

Brela - Downtown Brela 2 : 1 (1 :1)

Medić (1), Ribičić (1) / Staničić (1)

Neizvjesnu utakmicu odigrale su dvije momčadi iz Brela, rezultat je preslika viđenog na terenu.

Catenaccio - Gornja Vala 6 : 3 (1 : 1)

T. Pašalić (3), Selak (2), S. Brnić (1) / Z. Kostanić (1), Pećar (1), Z. Kostanić (1)

Catenacciu je trebala pobjeda kako bi postao viceprvak, najviše zahvaljujući Toniju Pašaliću a to im je i pošlo za rukom.

All in Makarska - Amicis 7 : 4 (4 : 0)

Petrović (3), Matešan (2), Burić (1), Katić (1) / Lelas (3), Zelić (1)

Revijalnu utakmici odigrali su novi-stari prvaci, a već u prvom poluvremenu osigurali su visoku pobjedu.

Konačni poredak: All in Makarska 48, Catenaccio 42, Brela 42, DPH Torcida MR 37, Mali Plamen 33, Gornja Vala 29, CB Monaco 26, Amicis 22, Agrohortus 13, Downtown Brela 12, DPH Tučepi 8.

Lista strijelaca:

36 – Luka Bekavac (Brela)

29 – Ante Brnić (CB Monaco)

27 – Stipe Brnić (Catenaccio)

22 – Mirko Selak (Catenaccio)

21 – Saša Zvizdić (DPH Torcida MR)

Najkorektniji sastav bio je Catenaccio kojem je pripao trofej fair-play.

J. Kovačević/IvoR