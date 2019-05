MLAĐI PIONIRI I JUNIORI ZMAJA Postigli četiri gola, osvojili dva boda

NL Središte Split, 24. kolo

Mlađi pioniri i juniori Zmaja na svom su terenu ugostili svoje vtšnjake iz Opuzena, a iako su postigli četiri pogotka to im je donijelo samo dva boda. Kod onih mlađih Lekaj je doveo Zmaj u početno vodstvo pogotkom u 6. minuti, do odlaska na odmor Ereš je dva puta matirao Pavlinovića za preokret. U nastavku je Lekaj postigao svoj drugi pogodak za konačnih 2 : 2.

Juniori Neretvanca također su poveli s 1:0, do odlaska na odmor uslijedio je blitzkrieg kojeg su režirali Marić i Fistonić. Sve do zadnje minute utakmice izgledalo je da će igrači Gorana Kesara osvojiti sva tri boda, No tako nije mislio Borovčanin koji je u zadnjoj minuti susreta savladao Šapita i tako sa svojim suigračima burno proslavio osvajanje boda.

Mlađi pioniri

Zmaj – Neretvanac 2 : 2 (1 : 2)

Zmaj: F. Pavlinović, I. Pavlinović, Raos, Urlić, Barišić, Prgomet, Vukojević, G. Vujčić, Lekaj, A. Topić, M. Vujčić (još su igrali: Buljubašić, Kondža, Alilović, Lalić, D. Topić, Alagić, Dugonjić). Trener: Darko Vlatković.

Juniori

Zmaj : Neretvanac 2 : 2 (2 : 1)

Zmaj: Ančić, Jakir, Šalinović, Roso, Alilović, Pavlić, Marić, Radić, Fistonić, Raffanelli, Klinac (još su igrali: Šapit, Serdarević, Filipović).

J. K./IvoR