DUŠKA MUŠIĆ PREDSTAVILA TREĆU KNJIGU Žena kojoj osmijeh ne silazi s lica

U organizaciji Gradske knjižnice Makarska predstavljena je treća knjiga spisateljice iz Pločapod nazivom ‘moje ime je duška’.

Nazočne je pozdravila ravnateljica Ana Nakić. -Dugo smo očekivali ovu promociju treće Duškine knjige. Autorica svojim pričama s lakoćom može izmamiti i suze i smijeh, kazala je Nakić.

Duška Mušić je iskreno i onako kako to samo žena može u ovoj autobiografskoj knjizi ogolila svoju dušu do kraja. Progovorivši o djetinjstvu, strahovima, nadama, ljubavi i prijateljstvu to je napravila kroz više malih pričica u kojima svaka počinje s ‘moje ime je duška’.

-Ovo je autobiografsko djelo s elementima uljepšavanja jer da nije tako ne bi valjalo.To sam ja, kazala je Duška, ne ostavljajući nikog ravnodušnim nakon što je pročitala jednu od priča iz djetinjstva, i dodala: -Nakon reda suza doći će i smijeh, jer tko me poznaje zna da sam ja najsretnija žena na svijetu kojoj osmijeh ne silazi sa lica.

R.P./IvoR