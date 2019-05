FILIP BOŠKOVIĆ, VRATAR NOVO VRIJEME APFELA ‘Nadam se da ćemo dvokorakom do finala

Druga utakmica polufinala futsal prvenstva Hrvatske

Futsal Dinamo – Novo vrijeme Apfel večeras u 20 sati u Zagrebu



U prvoj utakmici 1/2 finala prvenstva Hrvatske Novo vrijeme Apfel je na svom terenu sa visokih 7:1 savladalo momčad Futsal Dinama iz Zagreba. Igrači Tea Strunje tako su na korak do plasmana u finale, a samo ih još jedna pobjeda dijeli od toga. Makarani su u ligaški dio sezone završili na prvom mjestu, a taj plasman donosi im prednost domaćeg terena u eventualno trećoj ili u finalu petoj utakmici. Nakon što su potopili Futsal Dinamo na domaćem terenu Novo vrijeme je blagi favorit u večerašnjoj utakmici u SD Trešnjevka popuLarnoj Kutiji šibica.

Večerašnja utakmica neće se igrati u KC Dražen Petrović kako je prvotno najavljeno od Futsal Dinama. Kao razlog odbijanja prijavljene dvorane iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba naveli su da se utakmica ne može igrati u KC Dražen Petrović zbog „tehničkih“ razloga i obaveze prema drugim korisnicima. U Futsal Dinamu nisu zadovoljni ovom odlukom, a kako navode u svom priopćenju ovaj dvoboj trebao je biti promocija futsala u Zagrebu. No, nije im preostalo drugu nego igrati u dvorani puno manjeg kapaciteta, a i radi toga očekuju još veću podršku svojih Bad Blue Boysa.

Novo vrijeme je u dobrom raspoloženju otputovalo u Zagreb, nema kartoniranih i jedino što brine trenera Strunju je lakša ozljeda Babića. Reprezentativni vratar Makarana Filip Bašković ovako najavljuje utakmicu: – U prvom redu možemo očekivati kvalitetnu utakmicu, u dobroj smo formi i ako damo sve od sebe rezultat bi trebao otići na našu stranu. Nadam se pobjedi i ulasku u finale, znam da do slavlja neće biti lako doći kao u prvoj utakmici. Na domaćem terenu i uz bučne navijače neće biti lako savladati Dinamo. Nadalje, kaže da o pobjedniku mogu odlučiti sitnice ali i inspiracija pojedinca. Nadam se da će taj biti iz naših redova. Domaćini također imaju kvalitetnu momčad i pokušat će se rehabilitirati za visok poraz u Makarskoj, svaka utakmica pa tako i ova nosi određeni pritisak . Mi smo više puta do sada pokazali da se znamo s njim nositi, a to nam ni večeras neće stvarati dodatni problem. Namjeravamo dobrom igrom od samog početka utišati njihove bučne BBB koji će nastojati biti šesti igrač domaće momčadi.

Drugi polufinalni dvoboj odigrat će dan kasnije između Vrgorac i Squarea. Prva utakmica u Dubrovniku završila je pobjedom nebesko-plavih koji su također blizu finala. Ostvare li se tako prognoze finalni susrete prvenstva mogli bi odigrati susjedi Novo vrijeme Apfel i Vrgorac.

Bašković na kraju kaže : -Ako se plasiramo u finale svejedno bi mi bilo koje koji će od ova dva kluba biti s druge strane terena.

J. Kovačević/IvoR