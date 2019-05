U OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA Filmska sekcija mladih knjižničara autor filma ‘Treći element’

Svakodnevnica školskog života i neumjerenost korištenja vode i papira ponukala je Filmsku sekciju mladih knjižničara Osnovne škole Stjepana Ivičevića, a čija je mentorica Gordana Slaviček Zovko, da snimi dokumentarni film. Na temu vode, u crno-bijeloj tehnici, nastao je nijemi film, a crteže maski su koristili kako bi prikazali osjećaje iznenađenja, šoka, podlosti, ideja, ljutnje, zabrinutosti, užasa i normale. Plakatima upozoravaju na ono što ljudi čine moru, a što more za uzvrat pruža.

Glumile su učenice 8.b. razreda Sara Bebek, Andrea Radomiljac, Marija Štefanac, Emilia Gazilj, Petra Šarić i Klara Agić, a po scenariju Andree Radomiljac.

Maske su crtali učenici 8.a razreda Norah Lovreta, Filip Grbavac, Mateo Turić i Jelena Barnjak. Sve je kamerom snimila Laura Markić, a koja potpisuje montažu i režiju.

Korištena je glazba The last airbender, James N. Howard; Tarantella Napolitana i The godfather, Nino Rota; Silence, Khalid ft. Marshmello.

