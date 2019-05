BRAZILAC LUCAS U ZAGREBU Vodio Novo vrijeme do finala

Druga utakmica doigravanja za prvaka Hrvatske

Futsal Dinamo – Novo vrijeme Apfel 3 : 6 (1 : 4)

Zagreb. SD Trešnjevka. Gledatelja: 1.000

Suci: Nikola Jelić i Saša Tomić.

Strijelci: 0:1 Lucas (7), 0:2 Lucas (12), 0:3 Bajrušović (14), 0:4 Musinov (17), 1:4 Grcić (18), 1:5 Lucas (21), 1:6 Eduardo (28), 2:6 Penava (31), 3: 6 Matošević (35).

Futsal Dinamo: Škorić, Grcić, Šulentić, Kanjuh, Đulvat, Mužar, Čekol, Dekanić, Gagulić, Prgomet, Matošević, Penava, Maloševac, Hercigonja.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Lucas, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Buljan, Musinov, Andrijašević, Nižetić, Eduardo, Herceg, Babić.

Najbolji igrač: Lucas Vincius de Santana Brito (Novo vrijeme Apfel).

Pobjedom u Zagrebu nad Futsal Dinamom u drugoj utakmici doigravanja Novo vrijeme Apfel prvi je finalist ovosezonskog doigravanja za futsal prvaka Hrvatske za sezonu 2018/19. Makarani su i u uzvratnom dvoboju slavili protiv Futsal Dinama i uz dvije pobjede dvokorakom izborili finalni meč protiv boljeg iz dvoboja između Vrgorca i Squarea koji se igra sutra u Vrgorcu. Nezaustavljivi Brazilac Lucas predvodio je momčad Tea Strunje do uvjerljive pobjede hat-trick. Lucas je pogodcima u 7. i 12. minuti doveo goste do 0:2, a kada su mu se do odlaska na odmor pridružili Bajrušović i Musinov utakmica je otišla u jednom smjeru. Početkom nastavka Lucas je poentirao za nedostižnih 1:5, a kada mu je zemljak Eduardo pogodio za 1:6 utakmica je izgubila na neizvjesnosti. Do kraja su domaći došli do daha i smanjili prednost gostiju, Penava u 31. i Matošević u 35. minuti zatresli su mrežu Novog vremena. Na koncu domaćim igračima nije preostalo drugo već stisnuti ruku i čestitati gostima na zasluženoj pobjedi i plasmanu u finale.

J. Kovačević/arhiva MP