BORBA S CRVENOM PALMINOM PIPOM U Makarskoj počela primjena nove metode tretiranja koja omogućuje dugotrajnu zaštitu

Iz Pogona za komunalne djelatnosti Grada Makarske, koji redovito brine o održavanju svih zelenih površina, doznajemo kako su sredinom tjedna djelatnici Ciana d.o.o. u Makarskoj započeli sa primjenom novog pripravka za zaštitu palmi protiv crvena palmine pipe. Kako su pojasnili u Cianu, riječ je o novoj metodi čija je primjena u Hrvatskoj počela tek ove godine. Radi se o pripravku na bazi djelatne tvari emamektin benzoanata u formulaciji prilagođenoj za injektiranje pa nema potrebe za prskanjem krošnji. Osim visoke efikasnosti njegova najvažnija značajka je dugotrajna zaštita pa je godišnje potrebno samo jedno tretiranje.

Crvena palmina pipa je agresivni nametnik koji uništava palme u više od 60 zemalja, a u Hrvatskoj se prvi put pojavio prije šest godina te poharao palme od Dubrovnika do Opatije. Grad Makarska, koji na svom području ima preko 100-ak palmi(ne računajući stabla koja se nalaze na privatnom zemljištu i čije održavanje nije u nadležnosti Pogona) od samog je početka angažiran na suzbijanju širenja ovako opasnog nametnika.

– Sredstva koja su se koristila proteklih godina su povučena iz uporabe, a cilj nam je bio što prije započeti s novom metodom koja je puno učinkovitija. Istina je da je riječ o skupljoj varijanti, no ne toliko ako se uzme u obzir da se starim sredstvima tretiranje trebalo raditi tri do četiri puta godišnje, a s novom metodom dovoljno je to učiniti jedanput godišnje, pojasnio je voditelj Pogona za komunalne djelatnosti Antonio Zec.

Iz Pogona poručuju da se svi građani koji imaju palme na svom privatnom zemljištu, a zainteresirani su za usluge tretiranja, mogu obratiti na broj mobitela 091 154 0225(Nino Stapić, Cian d.o.o) ili e-mail adresu nino.stapic@cian.hr

