IZVRSTAN ODAZIV NA ZELENU ČISTKU U velikoj ekološkoj akciji poluotoke Sv. Petar i Osejavu čisti 300-tinjak volontera, a podmorje 50-ak ronilaca

Od jutra je radno na poluotocima Sv. Petru i Osejavi te makarskom podmorju. U tijeku je velika ekološka akcija čišćenja ‘Zelena čistka’ u kojoj sudjeluje više od tri stotine volontera i pedesetak ronilaca.

Makarska se tako ovom akcijom uključila u ekološku kampanju koja se, u sklopu međunarodnih ekoloških akcija World Cleanup, trebala održati u dva dijela: 4. i 11. svibnja. No, zbog lošeg vremena, prošle subote odgođena akcija čišćenja okoliša u sklopu “Let’s do it World!” nacionalne akcije “Zelena čistka” i održava se na isti dan kada i čišćenje podmorja u sklopu ”Let’s clean Europe!” nacionalne akcije ”Crveni križ u plavom okviru”.

Obilaskom terena može se doživjeti pravi mravinjak vrijednih volontera koji svatko na svoj način želi doprinijeti da Makarska bude čistija, a time i ljepša.

Na čišćenju kopna su raspoređene ekipe koje pokrivaju svaka svoj teritorij koji žele očistiti od otpada. Polazna stanica je bila na Plišćevcu, gdje su im je makarski Crveni križ podijelio zaštitne rukavice, vreće za otpad, te 300-tinjak bočica vode, inače Lidlova donacija.

I dok su se članovi Arbuna i Veslačkog kluba Biokovo rasporedili po terenu i čiste uklanjajući vrećice, plastičnu ambalažu, i sve ostalo što je prijetnja prirodi, lijep dan je bio prilika da dio arbunovaca zasuče rukave i uredi prostor kluba.

Ispred se širi vonj gulaša s kojim će nahraniti tristotinjak volontera. U ponudi će biti i fažol, dar kuhinje Hotela Makarska Valamar.

Na drugoj strani grada krenuli su u akciju čišćenja zaposlenici Apfela, Merlyn company, učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, te građani, i dovode u red područje oko ceste i Osejavu. U njoj su već vrijedne ruke Udruge SOS Osejava ‘napale’ poluotok s tučepske i makarske strane, a cilj je i čišćenje potoka Proslap.

U međuvremenu su u more zaronili ronioci PŠRD Arbun, Četvrte gardijske brigade te DVD-a Kaštel Gomilica, i naravno makarski vatrogasci. Čeka ih puno posla u makarskoj luci, ali i u podmorju gradske plaže.

Za to vrijeme spremni su kamioni Makarskog komunalca i Šumarije Makarska koji su zaduženi za odvoženje prikupljenog otpada.

- Zaista je gušt vidjeti i mlade i starije kako uz smijeh i šalu rade koristan posao. Mislim da će da današnja, inače osma zaredom Zelena čistka, biti najuspješnija do sada – zadovoljno će koordinator Gloryan Grabner.

Jasna Morović/IvoR