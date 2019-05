PROJEKT EUROPA ZA GRAĐANE Makarski osnovci, srednjoškolci, Udruga Sunce i vrtić na konferenciji u talijanskom gradu Nocera Inferiore

Delegacija JU Makarska razvojna agencija MARA, Grada Makarske, OŠ oca Petra Perice, Srednje strukovne škole Makarska, Udruge OSI Sunce te DV Biokovsko zvonce Makarska, sastavljena od učenika, profesora i stručnih suradnika, njih čak 54-ero od 8. do 11. svibnja boravila je u talijanskom gradu Nocera Inferiore u sklopu projekta EASE – Education Against Social Exclusion and Euroscepticism kao dio programa Europa za građane na kojem je JU MARA projektni partner.

Delegaciju je predvodio profesor Ivan Perić, predsjednik Upravnog vijeća JU Mara i podpredsjednik Gradskog vijeća Grada Makarske te Ivan Andrijašević, stručni suradnik JU Mara.

Projekt se bavi temama obrazovanja kao ključnim područjem te borbom protiv diskriminacije te socijalnom inkluzijom te je stoga provedba projekta uključivala predstavnike škola – učenike i profesore, te organizaciju civilnoga društva za osobe s invaliditetom.

Službeni program obuhvatio je konferenciju sa prezentacijama oba partnera i debatama, ceremoniju Town Twining te predstavljanje gradova, oba partnera. Veliko zadovoljstvo čitavim događajem i ovim projektom naglasio je i sam gradonačelnik Nocere Inferiore Manlio Torquato. Prof. Ivan Perić je održao govor u kojem je zahvalio domaćinima na gostoprimstvu te predstavio delegaciju iz Makarske. Tijekom ceremonije simbolično su razmijenjeni ključevi gradova Makarske i Nocere Inferiore, te je potpisan i sporazum o namjeri daljnjeg sudjelovanja i apliciranja na zajedničkim EU projektima.

Udruga OSI Sunce održala je prezentaciju dobre prakse koju provodi na temu „Help&Learning“, odnosno projekta kojeg udruga provodi u Makarskoj već 15 godina i omogućava djeci s teškoćama u razvoju pomoć u nastavi. Prezentaciju su održale Anja Rašić i Nives Rašić. Učenik Antonijo Babić je ispred Srednje strukovne škole Makarska prezentirao naš grad nakon čega je pušten promotivni video Makarske na oduševljenje svih prisutnih partnera. Na konferenciji se na talijanski jezik predstavila praktikantica Mare Stela Iljukić. U neformalnom dijelu programa delegacija Makarske imala je priliku posjetiti Pompeje i Napulj.

Inače, ovo je drugi projekt kojeg MARA provodi u sklopu programa EUROPA ZA GRAĐANE, a najviše smo ponosni činjenicom kako našim građanima; učenicima, školama, udrugama, ustanovama omogućujemo sudjelovanje na europskim projektima s ciljem razmjene iskustava, primjera dobre prakse te umrežavanja.

J.G.