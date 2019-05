Makarska dijabetička udruga i DV ”Biokovsko zvonce”: U vrtiću Ciciban 17. svibnja predavanje ”Izazovi i zablude dijabetesa”

U petak 17. svibnja u prostorijama vrtića Ciciban, u organizaciji Makarske dijabetičke udruge i Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce”, a uz pomoć tvrtke Roche, održat će se predavanje/radionica “Izazovi i zablude dijabetesa”. U sklopu predavanja bit će organizirano i prikazivanje dokumentarnog 30-minutnog filma “Safely In The Rainbow”. Početak je u 19.15 sati.Predavanje/radionicu će voditi vms Nerina Cvjetković – sestra edukator, a namijenjena je odgojiteljicama / odgojiteljima u vrtiću, kao i roditeljima djece dijabetičara (do 12-13 godina).www makarska.hr