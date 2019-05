MAKARSKA NA NOGAMA Dolazi Vrgorac, igra se prva utakmica finala doigravanja za prvaka Hrvatske

Novo vrijeme Apfel i Vrgorac večeras u Makarskoj otvaraju finalnu seriju doigravanja za futsal prvaka Hrvatske, a za jednu i drugu momčad ovo je treći nastup u finalu. Novo vrijeme Apfel je lani osvojilo svoj prvi naslov, dok o tituli „nebeskoplavi“ i dalje sanjaju. Makarani su u finalu doigravanja prvi put igrali protiv zagrebačkog Alumnusa u sezoni 2013./14 .i na opće iznenađenje ostali bez naslova. Novo vrijeme je čekalo sve do prošle sezone kada su bili bolji u finalu od Split Tomyja i osvojilo svoj prvi naslov. Vrgorac je svoje prvo finale igrao 2011./12. protiv Splita i bio nadomak prvog mjesta. Split je međutim velikim preokretom na koncu slavio. Godinu potom su ponovo u finalu, a bolji od njih bio je zagrebački Nacional.

Ovosezonsko finale igrat će momčadi s dvije strane Biokova i nema sumnje da će njihovi susreti biti spektakularni. Utakmice između susjeda i velikih rivala uglavnom su bile kvalitetne i neizvjesne, a poznato je da jedni i drugi imaju veliku podršku svojih navijača.

Beni Grle jedan je od najstrastvenijih navijača Novog vremena, a pored toga što ne propušta ni jednu domaću utakmicu često sa klubom putuje i na gostujuće susrete. Koliko mu je klub pri srcu najbolje pokazuje to što je išao i u daleki Portugal navijati za svoje ljubimce. – U prvom redu možemo očekivati kvalitetne utakmice kaže, domaći teren na kraju bi mogao biti od presudne važnosti. Ako se prisjetimo zadnjih susreta ova dva kluba vidimo da je Novo vrijeme prekinulo negativan niz rezultata. Unatoč snazi suparnika vjerujem da će titula ostati u gradu podno Biokova. Očekujem punu dvoranu navijača koji bi mogli biti šesti domaći igrač, znam da će doći dosta i gostujućih simpatizera. Mi nismo bili sa njima nikad u lošim odnosima, a draže mi je da je Vrgorac u finalu od bilo kojeg drugog kluba.

Ivica Vranješ- Strogi dolazi iz Podgore na sve utakmice Novog vremena, pa će tako biti i večeras te na idućoj utakmici koja se igra u nedjelju 19. svibnja. – Novo vrijeme ima 6 – 7 vrhunskih igrača visoke kvalitete te je nesumnjivo favorit u dvobojima sa Vrgorcem. Makarani su ispustili kup i još jedan kiks sebi ne smiju dopustiti. Mislim da će se igrati samo tri utakmice, a prevaga bi mogli biti Lucas i Bajrušović koji se vraća u formu. Novom vremenu su uvjek navijači bili vjetar u leđa, u dosadašnjim utakmicama doigravanja obje su momčadi igrale dobro. Očekujem da ćemo gledati vrhunske futsal predstave, a kako bi ovo mogla biti zadnja prilika ove generacije siguran sam da će je oni iskoristiti - misli Vranješ.

Za očekivati je da će dvorana na GSC-u biti ispunjena do vrha, a mogla bi se tražiti i karta više. Sportski direktor domaćih Borislav Vuković stoga kaže da se predbilježbe mogu upisati kod njega. Također napominje da je za gostujuće navijače osigurano 100 karata, a hoće li im to biti dovoljno ostaje za vidjeti.

Za domaće sezona tek počinje, moglo bi se reći, a sigurno je i to da njihovi navijači neće štedjeti svoje ruke i grla kako bi im pomogli da dođu do željenog cilja. Grad podno Biokova uistinu očekuje malonogometna groznica za vrijeme večerašnje utakmice i one koja se igra u nedjelju.

Utakmica između Novog vremena Apfela i Vrgorca odigrat će se u dvorani na GSC-u, a započet će u 20 sati.

Teo Strunje: “Prihvaćamo ulogu favorita”

Trener makarske momčadi Teo Strunje pred prvi finalni meč sa Vrgorcem je kazao: – Tablica na kraju ligaškog dijela prvenstva je pokazala da smo kvalitetniji sastav što se tiče igračkog kadra. No, sve što je odrađeno do danas se briše te se kreće od nule. Moramo biti fokusirani na cijeli tijek finalne serije, mi ne bježimo od uloge favorita, no Vrgorac maksimalno respektiramo.

A o prednosti domaćeg terena kaže: – Nama domaći teren puno znači, a to se vidjelo tijekom cijele sezone u kojoj smo ostvarili sve domaće pobjede. To je jedna od naših prednosti, eventualna peta utakmica igrala bi se u Makarskoj. Bilo mi je drago kad je Vrgorac ušao u finale, bit će to susjedski-biokovski dvoboj i prava fešta futsala u Dalmaciji. Gledatelji će sigurno uživati, utakmice će biti spektakularne i drago mi je da privlače interes.

Na kraju je priopćio kako u prve dvije utakmice neće igrati Saša Babić, u sličnoj situaciji su i gosti kojima će nedostajati Luka Suton.

