UTAKMICA DOIGRAVANJA ZA MALONOGOMETNOG PRVAKA HRVATSKE Prva meč lopta Novom vremenu

Novo vrijeme Apfel – Vrgorac 2 : 0 (1 : 0)

Makarska. Dvorana na GSC. Gledatelja: 1100.

Suci: Saša Tomić (Zagreb) i Nikola Jelić (Varaždin).

Strijelci: 1:0 Kazazić (15), 2:0 Osredkar (31).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Lucas, Osredkar, Bajrušović, Eduarso,Vuković, Sokol, Kazazić, Buljan, Musinov, Andrijašević, Nižetić, Herceg.

Vrgorac: Odža, Jelavić, Jurić, Jurjević, Martinac, Kraljević, Turić, Pervan, Kozarić, Babić, Gašpar, Suton, Raos, Rašić.

Najbolji igrač: Vedran Kazazić (Novo vrijeme Apfel).

Finalnu seriju doigravanja za futsal prvaka Hrvatske u prepunoj dvorani na Gradskom sportskom centru odigrali su domaće Novo vrijeme i Vrgorac. Na koncu je sasvim zasluženo pobjeda otišla na stranu igrača Tea Strunje.

Prije početka biokovskpog derbija gledateljima su se predstavili kadeti Zmaja koji su igrali u polufinalu kupa Hrvatske, a predsjednik domaćih Mijo Pašalić uručio im je prigodne poklone. Prve minute dvoboja susjeda otišle su na stranu Novog vremena, ali bez izglednih prigoda. Prvu pravu imao je Lucas u 4. minuti, no njegov udarac obranio je vratar Odža. Uzvratio je Jelavić u 8. minuti, njegov snažan udarac Bašković je izbio nogom u korner. Potom su se redale prigode domaćih, Andrijašević je u 10. promašio vrata gostiju. Još bolju imao je Bajrušović minutu nakon toga kada se našao nečuvan ispred Odže koji sjajnom obranom spašava svoju mrežu. Kapetan gostiju Martinac sa nekoloko metara snažnim udarcem pogađa Baškovića u glavu kojig je nakon ukazane pomoći na vratima zamjenio Herceg.I onda je u 15. nastalo veliko slavlje domaćih igrača i navijača kada je Kazazić sa desetak metara pospremio loptu u mrežu Vrgorca. Do odlaska na odmor prigode su imali jedni i drugi, Musinov nije iskoristio stopostotnu prigodu dok je Herceg obranio šut Jurjevića. I nastavak su bolje otvorili domaći igrači, u 21. minuti Lucasev udarac sa nekoliko metara obranio je raspoloženi Odža. Novo vrijeme je bilo blizu podebljanja vodstva u 26. minuti kada je umjesto mreže snažan udarac Kazazića završio na vratnici Vrgorca. Utakmica je prelomljena u 31. minuti, na dodavanje Kazazića Osredkar je zabio za 2:0. Od 35. minute Vrgorac je igrao sa Kraljevićem u ulozi vratara-igrača, a ne da nisu postigli nego su mogli primiti još pokoji pogodak. Andrijašević je pred kraj utakmice uzdrmao vratnicu gostiju, a da je Novo vrijeme iskoristilo još poneku priliku pobjeda je na koncu mogla biti i uvjerljivija. Nakon prvog meča Makarani su poveli s 1:0, a već u nedjelju imat će priliku pobjedom doći na korak do obrane prošlosezonskog naslova.

Zahuktava se finalna serija

Trener Novog vremena Teo Strunje čestitao je svojim igračima na pobjedi i napomenuo da je zadovoljan prvenstveno obranom. Vrgorac nije nimalo bezopasna momčad, a mi smo ga utihnuli. Nedostajalo nam je koncentracije u završnici, ali to se događa kad ste stalno u presingu. Strunje je upozorio da se finalna serija tek zahuktava, svjesni smo kako je važna iduća utakmica koja se igra sutra . Ne smijemo dopustiti da nam Vrgorac oduzme domaći teren jer bi se onda morali vaditi na njihovom.

Sa pogotkom i asistencijom Vedran Kazazić bio je najbolji igrač prvog susreta finalne serije.

-Pokazali smo tko je gazda u Makarskoj i zasluženo smo slavili. Dobro smo igrali i da je realizacija bila bolja mogli smo pobjediti i uvjerljivije. A prigoda za to bilo je dosta, pogodili smo dvije vratnice i propustili nekoliko puta ugurati loptu u mrežu gostiju. To nam se u idućim utakmicama ne smije događati rekao je Kazazić, čija je momčad došla do 18. pobjede u isto toliko odigranih utakmica na domaćem terenu.

Marko Odža bio je najbolji igrač Vrgorca, skupio je 18 obrana, ali dva je puta bio nemoćan. Prvi pogodak domaćih ipak nas je presjekao, ali smo se uspjeli vratiti. Novo vrijeme je bilo bolje u prvoj utakmici a što će biti u ostaloj ostaje za vidjeti. Uvjek se treba nadati pobjedi, bez obzira će domaćini biti favoriti. Atmosvera na utakmici bila je fenomenalna, kako od naših tako i njihovih navijača. Svatko tko igra futsal želio bi igrati ovakve utakmice na kraju će vratar Vrgorca Odža.

Jakov Kovačević/IvoR