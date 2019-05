CRVENI KRIŽ MAKARSKA Poziv darovateljima krvi na dvije akcije 27. i 28. svibnja

Crveni križ Makarska u svibnju organizira još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi: 27. svibnja u Domu zdravlja Makarska od 9 do 12 sati, i 28. svibnja u crkvi Kraljice Mira u Makarskoj od 9 do 12 sati. Iz Crvenog križa Makarska pozivaju sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama. Posebno se apelira na darivatelje s krvnom grupom AB+ i – , jer postoji potreba na transfuziji Split za tom krvnom grupom.

J.G./arhiva MP