MAKARANI PONOVO SLAVILI Novo vrijeme pobijedilo Vrgorac s 5:1 i došlo do druge pobjede u finalnoj seriji

U drugom susretu finala doigravanja za malonogometnog prvaka Hrvatske Novo vrijeme Apfel je drugom pobjedom nad Vrgorcem došlo na korak do obrane naslova. Makarani su poveli s 2:0 u seriji od tri pobjede te ih još jedna dijeli do osvajanje druge titule zaredom. Novo vrijeme je zasluženo došlo do nove pobjede, no konačnih 5:1 ne otkriva pravo stanje na terenu jer su nebeskoplavi pružili čvrst otpor. Obje momčadi nastupile su u indetičnim sastavima kao i na prvoj utakmici, no kod gostiju se u momčadi našao i oporavljeni Luka Suton. I ovog puta vidjeli smo sjajan ambijent na tribinama gdje su navijači jedne i druge momčadi pružali veliku podršku svojim klubovima.

Već nakon pola minuta igre domaći su došli u vodstvo, Osredkar je pucao sa desetak metara, a vratar Odža odbio je loptu na glavu Lucasa. Makarski Brazilac je ubacio za Eduarda koji s 2-3 metra posprema loptu u mrežu Vrgorca za 1:0. U idućoj minuti Lucas se našao u dobroj prigodi, ali je vratar gostiju bio siguran. Eduardo je mogao podebljati vodstvo u osmoj minuti, ali je ovoga puta Odža izašao kao pobjednik njihova duela. Vrgorac je u 15. minuti mogao izjednačiti rezultat kao i u 18. prvi put je Bašković zaustavio njegov udarac, a drugi pokušaj bio je neprecizan. Kazna je stigla pred odlazak na odmor kada Kazazić ostaje sam na desnoj strani i preciznim udarcem zabija za 2:0. I u nastavku Novo vrijeme je brzo došlo do pogotka, na dodavanje Lucasa Osredkar je precizan za 3:0. Vrgorac u 31. minuti dolazi do smanjenja vodstva. Suton se dobro zagradio na poziciji srednjeg napadača i dodao loptu za natrčalog Martinca koji pogađa za 3:1. Gusti su burno reagirali u 33. minuti kada je Martinac oboren u kaznenom prostoru, suci se međutim nisu oglasili. Bajrušović je u 38. minuti mogao okončati dvojbe, ali Odža nije mislio tako. Gosti su nakon toga igrali sa Jurićem u ulozi vratara-igrača, ali nisu ozbiljnije zaprijetili vrataru Baškoviću. Takvu igru prvo je iskoristio Eduardo koji se sa loptom ušetao u praznu mrežu te Osredkar koji je iz svog pola postavio konačnih 5:1.

Makarani su tako proslavili veliku pobjedu kojom su došli na korak do obrane naslova, a teško je za povjerovati da Vrgorčani mogu doći do preokreta.

Novo vrijeme Apfel – Vrgorac 5 : 1 (2 : 0)

Makarska dvorana na GSC -u. Gledatelja: 1100.

Suci: Josip Dujmić (Rijeka) i Sandi Soldatić (Potpićan)

Strijelci: 1:0 Eduardo (1.), 2:0 Kazazić (19.), 3:0 Osredkar (22.), 3:1 Martinac (31.), 4:1 Eduardo (39.), 5:1 Osredkar (40.).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Lucas, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Buljan, Musinov, Nižetić, Andrijašević, Eduardo, Babić, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Vrgorac: Odža, Kraljević, Turić, Pervan, Kozarić, Jelavić, Babić, Gašpar, Suton, Jurić, Jurjević, Martinac, Raos, Rašić- Trener: Pjer Malvasijas.

Najbolji igrač. Lucas (Novo vrijeme Apfel).

Igra i navijači za pet

Futsal groznica u gradu podno Biokova je na vrhuncu, a to se osjetilo u svakom dijelu grada i susjednih općina: Tučepi, Podgora, Baška Voda. Pozitivna nervoza kod domaćih igrača i navijača zatomila je na početkom utakmice. A sat prije njenog početka ispred dvorane na Gradskom sportskom centru počela je navijačka uvertira između domačih i gostujućih navijača koji su mora se reći bili korektni jedni prema drugima. U počasnoj loži pored uprave i sponzora Novog vremena našli su se Marin Brbić, Deenis Kosor, Mate Lončar – Biljarista, predsjednik Gradskog vijeća Makarske Marko Ožić-Bebek, izbornik malonogometne reprezentacije Hrvatske Mato Stanković i mnogi drugi.

Čegrtaljke, trube, bubnjevi donjeli su pravi južnoamerički ugođaj na tribinama, a da je njen kapacitet bio i duplo veći bila bi popunjena do vrha. A navijači domaćih bili su u transu već u prvoj minuti kada je Eduardo doveo Makarane u početno vodstvo. To se ponovilo i pred odlazak na odmor kada je Kazazić podebljao vodstvo svoje momčadi. Novo vrijeme je svoju nadmoć potvrdilo početkom nastavka kada je utakmica i prelomljena u njihovu korist. Iako su bili u rezultatskom zaostatku gostujući navijači ni u jednom trenutku nisu prestajali bodriti svoje igrače.

Trener Novog Vremena Teo Strunje po završetku utakmice je rekao: – Jako teško smo došli do ove za nas izuzetno značajne pobjede. Vrgorac je pokazao da je dobra momčad te da se zasluženo našao u finalu doigravanja. Njihov pivot Suton pravio nam je dosta problema kroz sredinu naše obrane. I ovoga puta odlično smo odigrali obranu, kad za 80. minuta primiš samo jedan pogodak nemožeš se žaliti. Obrana je ta koja odlučuje o prvaku, ako je i u sljedećoj utakmici odigramo ovako dobro mogli bi u Vrgorcu proslaviti titulu.

Trener poražene momčadi Pjer Malvasija je kazao: – Utakmica je bila dostojna finala prvenstva Hrvatske. Izgubili smo sa visokih 5:1 što je malo previše obzirom na prikazanu igru. Bolje smo odigrali ovu nego onu prvu utakmicu, još smo jednom osjetili koliko je domaći teren velika prednost za sastav Novog vremena. Iako gubimo sa 2:0 nama nitko ne može oduzeti nadu te preokret kojem se nadamo. Očekujem da ćemo se vratiti u Makarsku i onda u velikoj majstorici doći do prvog naslova prvaka koji silno želi čitava Vrgorska krajina.

De Santana Brito Lucas Vinicius najbolji igrač utakmice: – Odigrali smo dosta dobru utakmicu i zasluženo pobjedili. Sada imamo teško gostovanje u Vrgorcu , ja međutim vjerujem da ćemo gore osvojiti naslov. Vrgorac se pokazao kao čvrsta momčad koja nam je zadavala dosta problema, imaju najboljeg pivota u Hrvatskoj Sutona koji je zadavao dosta problema našoj obrani. Čestitam svim suigračima, stručnom stožeru i navijačima kojima darujemo ovu pobjedu.

Toni Jelavić još je jednom pokazao koliko je kvalitetan igrač i kako je veliko pojačanje Vrgorcu, a o fešti futsala je rekao: – Odigrali smo puno bolje nego prije tri dana, imali smo nekoliko individualnih pogrešaka koje su na koncu i odlučile o pobjedniku ovog susreta. Možemo igrati ravnopravno protiv njih, a to se vidjelo i večeras. Na našem terenu će biti druga priča, uz veliku podršku naših „Kamenjara“ očekujem da ćemo doći do dvije pobjede. Naši i njihovi navijasči ka koncu su zaslužili da još tri puta uživaju u okršaju najboljih malonogometnih klubova Hrvatske.

Jakov Kovačević /IVOR