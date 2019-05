25. KOLO 1. NL ŽSD Zmaj slavio u Vinjanima

Vinjani - Zmaj 0 : 5 (0 : 2)

Vinjani. Igralište Dovice. Gledatelja: 50.

Sudac: Mateo Boljat (Split).

Strijelci: 0:1 Danijel Rašić (25.), 0.2 Antunović (38.), 0:3 I. Rašić (60.), 0:4 Ćapin (70.), 0:5 Antunović (89.).

Vinjani: Puljiz, V. Radat (od 55. Begić), Prlić, Slišković, B. Radat, Kljenak, Đerek, Pejić, Vlašić, Topić, Kutleša (od 71. Grizelj).

Zmaj: Mandušić, Lozina, Brnić, I. Rašić, Gojak, Šarić, Antunović, Klinac (od 70. Roso), Ćapin (od 74. Bekavac), Danijel Rašić, Jezidžić (od 64. Raffanelli).

Najbolji igrač: Ivan Rašić (Zmaj)

Na gostovanju kod fenjeraša Vinjana Zmaj je kako se i očekivalo izborio visoku pobjedu, a da su iskorištene sve prigode rezultat je mogao biti još i veći. Makarani su tako nastavili niz dobrih igara i pobjeda, a svakako valja spomenuti da su prve seniorske minute u dresu „crvenih“ odigrali njihovi juniori Franko Raffanelli i Niko Roso.

Igrači Ante Vidulina u početno vodstvo došli su u 25. minuti, nakon udarca iz kuta kojeg je izveo Gojak lopta je došla do Antunovića. Vratar domaćih Puljiz odbio je loptu do Danijela Rašića koji ju posprema u mrežu domaćih. Zmaj je podebljao prednost u 38. minuti, na ubačaj Gojaka Antunović je pogodio gredu Vinjana, a lopta se od nje odbila u vrata domaćih. Nakon sata igre gosti su došli do trećeg pogotka kada je udarac iz voleja Ivana Rašića završio iza leđa nemoćnog Puljiza. Deset minuta nakon toga pucao je mladi Klinac, odbijena lopta našla se kod Ćapina kojem nije bilo teško zabiti za 0:4. Pred kraj susreta na dodavanje Lozine Antunović postiže svoj drugi pogodak za konačnih 0:5.

Do kraja prvenstvene sezone ostalo je još jedno kolo, na domaćem terenu Zmaj je domaćin dugogodišnjem rivalu i susjedu Jadranu iz Tučepi, a za očekivati je da će njegovi igrači nastaviti niz pobjednički niz i pobjedom se oprostiti od svojih navijača.

J. K./arhiva MP