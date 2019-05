OBILJEŽAVANJE DANA ZAŠTITE PRIRODE Izložba dječjih radova „Vodozemci i gmazovi našeg područja“ 22. svibnja

U povodu obilježavanja Dana zaštite prirode u RH i Međunarodnog dana biološke raznolikosti Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ poziva na otvorenje izložbe dječjih radova s natječaja na temukoja će se održati u srijedu, 22. svibnja u 18 sati u prostoru Prezentacijskog centra „Adrion – srce planine“, Franjevački put 2/A, GSC Makarska.

Organiziran je prigodni program (DV Biokovsko zvonce, OŠ o. Petra Perice i Glazbena škola iz Makarska, te OŠ Tučepi)Upriličit će se dodjela nagrada autorima najboljih radova prema mišljenju stručnog žirija,a predviđen je i gost iznenađenja uz druženje i zakusku

Nagradnom Natječaju su prethodile edukativne radionice „Upoznaj i istraži vodozemce i gmazove našeg područja“ koje je Ustanova održala tijekom ožujka i travnja, a na kojima je sudjelovalo oko 500 djece iz DV Biokovsko zvonce i OŠ o. Petra Perice iz Makarske, te OŠ Tučepi.

Izložba će biti otvorena od 22.svibnja do 5. lipnja od 8 do 13 i od 17 do 21 sat svakim danom osim ponedjeljka. Za sve dodatne informacije možete se obratiti stručnoj suradnici biolog-ekolog Ivani Gabrić, dipl. ing. biol. na tel.: 098 257 853

J.Glučina