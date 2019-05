RAGBI KLUB “MAKARSKA RIVIJERA” Vratili se doma s 4 pehara od 5 kategorija s 2. Zenica kids festivala

Ragbijašice i ragbijaši nastupili su prošlog vikenda na 2. Zenica kids festivalu i kući se vratili sa peharom iz 4 od 5 kategorija u kojim su nastupili. Najmlađi, oni od 4 do 6 godina u finalu su jednim zgoditkom razlike izgubili od pobjednika Čelika, ali su svoje 2. mjesto slavili kao da je prvo. Kategorija 6 do 8 godina za koju su nastupila i 3 igrača splitske Nade, također je osvojila 2. mjesto.

- U kategoriji U 10 (8 do 10 godina) nastupili smo u dosta oslabljenom sastavu jer je većina igračica i igrača imala pričest u Makarskoj, ali smo bez obzira na to osvojili 1. mjesto, što samo govori o kvaliteti te grupe. Kategorija U 12 (10 do 12 godina) u polufinalu je izgubila od talijanske ekipe Codroipo, ali je u borbi za 3. mjesto, u dalmatinskom derbiju pobijedila Sinj. Kategorija kadeta U 14 (12 do 14 godina) nastupila je kao selekcija Dalmacije, a u selekciji je nastupilo 9 makarskih ragbijašica i ragbijaša toga uzrasta koji su na kraju turnir završili na 4. mjestu. Na turniru je nastupilo 480 djece u 5 uzrasnih skupina. Bilo je ovo jedno fantastično iskustvo i odlična priprema za turnir u Italiji koji Makarsku rivijeru očekuje za nepuna 2 tjedna. Svi vi koji se još razmišljate je li je ragbi sport za vas, pridružite se i okušajte se u ovom prekrasnom sportu – poručuju iz Ragbi kluba “Makarska rivijera”.

