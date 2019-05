PREMIJER PLENKOVIĆ SA SURADNICIMA U MAKARSKOJ Pozvali birače da u nedjelju izađu na birališta i potporu daju listi kandidata HDZ-a za EU parlament

Premijer Hrvatske Andrej Plenković te ministri u Vladi RH:posjetili su Makarsku, a pored njih na terasi hotela Biokova bili su saborski zastupnicite svih dvanaest kandidata HDZ-a za Europske izbore predvođeni nositeljem liste Karlom Reslerom. Domaćini su im bili gradonačelnik Makarske, njegov zamjenik, predsjednik gradskog vijeća Marko Ožić – Bebek, načelnici Baške Vode i Tučepite brojni članovi i simpatizeri HDZ-a. Na ugodnom druženju bio je i župan Splitsko-dalmatinske županijei jedini kandidat na listi za EU izbore iz naše županije. Maroević je ravnatelj Lučke uprave ŽSD, a dao je veliki obol izgradnji makarskog lukobrana. O posjetu Makarskoj je kazao: – Obišli smo Makarsku, gradonačelnik Jure Brkan nas je imformirao o projektima grada koji bi se trebali završiti u narednom razdoblju. Jedan od tih projekata je sanacija gradske luke vrijedna 3,5 milijuna kuna, a investitor je Lučka uprava županije Splitsko – dalmatinske. Očekujem da će radovi na tom projektu započeti početkom jeseni. A na upit kakve rezultate izbora očekuje je rekao: – Očekujem da će HDZ osvojiti najmanje pet mandata u izborima za EU parlament. Mi smo najkvalitetnija i najbrojnija stranka u Hrvatskoj i o drugom ishodu izbora ne želim ni razmišljati.

Okupljenima ispred hotela Biokovo na kraju su se obratili gradonačelnik Jure Brkan, nositelj liste HDZ-a Karlo Resler i premijer Andrej Plenković koji je u svom kratkom obraćanju kazao: – Meni je uvijek zadovoljstvo doći u Makarsku, moji korijeni su ovdje i tu se uvijek sretnem sa meni dragim ljudima. Bili smo u Zagvozdu na otvaranju nove i moderno opremljene bolnice, znam da i vi Makarani očekujete takvu, no bude li sve išlo prema predviđanju i to će se dogoditi. HDZ je velika i odgovorna stranka, mi za razliku od drugih naša obećanja i realiziramo. Da nam je stalo do Makarske i njezinih građanja, pokazali smo dolaskom u grad podno Biokova drugi put u kratkom periodu. Večeras na splitskom Peristilu imamo glavni skup stranke vezano uz EU izbore, a očekujemo podršku velikog broja naših članova i simpatizera. Očekujem da naš program prepoznaju i ostali birači i da nam daju podršku, jer jedini koji mogu dobro donijeti Hrvatskoj je pobjednička lista Hrvatske demokratske zajednice na kojoj su mladi i visokobrazovani kandidati. Zato od vas očekujem da u nedjelju izađete na birališta, date potporu našoj listi i time još jednom potvrdite snagu HDZ-a.

Jakov Kovačević