Obavijest o produljenju roka za prijave na Javni poziv za učlanjenje u Klub za zapošljavanje – JobClubs „Adrion“ do 7. lipnja

Pozivaju se nezaposlene mlade osobe do 29 godina starosti na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu „JobclubsAdrion – uđi i Ti u svijet rada! čiji je nositelj Lokalna akcijska grupa Adrion, a partneri Grad Makarska, Splitsko – dalmatinska županija, Grad Omiš, Grad Vrgorac, CEDRA te Pučko otvoreno učilište Imotski. Opći cilj je doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih mladih do 29 godina koji spadaju u ranjivu skupinu prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala 2014.-2020. na području Splitsko-dalmatinske županije. Specifični cilj je osigurati podršku mladim nezaposlenima pokretanjem klubova za nezaposlene.Projektom će se mlade nezaposlene osobe pripremiti za tržište rada.Mladi će polaziti trotjedne radionice gdje će naučiti gdje i kako pretraživati oglase za posao, kako napisati kvalitetan životopis, molbu, predstaviti se poslodavcu, komunikacijske vještine i sl. Inovativni pristup projekta osiguran je kroz speeddating koji će pružiti priliku mladima da se predstave poslodavcima kako bi stečena znanja i vještine mogli izravno primijeniti te odmah dobiti povratnu informaciju ali i mogućnost zaposlenja za vrijeme trajanja projektaNa ovaj poziv mogu se javiti nezaposlene punoljetne osobe s srednjoškolskim, višim ili visokim obrazovanjem, uključujući mlade koji nisu u evidenciji HZZ-a, niti u sustavu obrazovanja i treninga (NEET skupina).Svi zainteresirani svoj interes mogu iskazati pozivom na broj 021/608-411 ili osobno u sobi br. 14a u zgradi Grada Makarske (Obala kralja Tomislava 1), do 7. lipnja 2019.Projekt JobclubsAdrion – uđi i Ti u svijet rada! sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.