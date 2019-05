OBILJEŽEN DAN ZAŠTITE PRIRODE Izložba dječjih radova „Vodozemci i gmazovi našeg područja“

S iznimnim zanimanjem posjetitelja za izložbu otvorenu sinoć u prezentacijskom centru “Adrion srce planine” Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ obilježila je Dana zaštite prirode u RH i Međunarodni dan biološke raznolikosti. Izložbu je prigodnim riječima otvorio Velimir Vidak Buljan istaknuvši kako je kroz ovaj vrijedan projekt prošlo više od 500 djece. Izložba i podjela nagrada samo je kruna projekta koji je vodila Ivana Gabrić biologinja-ekologinja JU PP Biokovo. Na svečanosti izložbe koja će biti otvorena do 5. lipnja od 8 do 13 i od 17 do 21 sat svakim danom osim ponedjeljka upriličili su prigodan program DV Biokovsko zvonce i osnovne škole; OŠ oca Petra Perice i Glazbena škola Makarska,te OŠ Tučepi.

Dodijeljene su nagrade autorima najboljih radova prema mišljenju stručnog žirija. Priznanje za sudjelovanje i kreativnost,grupni rad, pripale su: DV Zvončica skupina Dupinčići, odgajateljica Zorica Mihaljević i Marina Josipović, te 1. razred OŠ Tučepi,učiteljica Marlena Bogdanović. DV Radost i Veseljko također su dobitnici priznanja. U kategoriji dječji vrtići od 4-5 godina dobitnici su Kjara Štulić DV Radost-Loptice, odgajateljice Josipa Barač i Petra Staničić, iz DV Zvončica-Dupinčići, odgajateljice Zorica Mihaljević i Marina Josipović i Ivan Urlić iz DV Ciciban Limači, odgajateljica Natalija Tomaš i Lara Grgić. U kategoriji od 6 – 7 godina nagrađeni su: Toma Josipović Ciciban, Limači odgajateljice Natalija Tomaš i Lara Grgić, Andrija Šimić iz DV Grdelin Tučepi Cvjetići, odgajateljica Ančica Strman, i Roko Čović također iz vrtića Grdelin Tučepi Cvjetić i odgajateljica Ančica Strman. U Osnovnoj školi nagrade su osvojili; 1. A razred , učiteljice su Josipa Puharić Bošnjak i Sanja Čizmić i 1. B razred učiteljica JosipaVitlić. Prvo mjesto u kategoriji 1. razreda osnovnih škola dobiva 1.b Nikša Šuta za 1. mjesto, a 2. mjesto u kategoriji prvi razred 1.B , Luka Marić i 1.B Barbara Bokšić 1.a ,a 3. mjesto su osvojili učenici 1. b Gabrijel Roso i 1. a Luka Ursić.

Podsjetimo, da su nagradnom natječaju prethodile edukativne radionice „Upoznaj i istraži vodozemce i gmazove našeg područja“ koje je Ustanova održala tijekom ožujka i travnja, a na kojima je kako ističe Ivana Gabrić izraženo golemo zanimanje djece i u kojem je sudjelovalo njih više od 500 iz DV Biokovsko zvonce i OŠ o. Petra Perice iz Makarske i OŠ Tučepi.

U bogatom programu svečanog otvaranja iztložbe kojom je obilježen Dan zaštite prirode sudjelovala su djeca iz skupine Limači iz DV Ciciban (odgajateljica Lare Grgić i Natalije Tomaš), djeca iz 1. A razreda OŠ Tučepi (učiteljica Marlena Bogdanović) i djeca iz 1.a, 1.b i 1.c razreda iz OŠ oca Petra Perice (učiteljica Josipe Vitlić, Božene Vitlić, Josipe Puharić Bošnjak i Sanje Čizmić). Svečanost su glazbom uveselili naš najbolji harmonikaš Ante Selak iz 1. SGŠ i duet na mandolini Leona Jović i Antea Jurić.

J.Glučina /IvoR