UMN MAKARSKE – KUP DPH Torcida MR, CB Monaco, All in i Mali Plamen u polufinalu

Malonogometni kup Prve makarske malonogometne lige stigao je do poluzavršnice, a nakon odigranih četvrtfinalnih utakmica polufinale su izborili momčadi DPH Torcida MR, Mali Plamen, All in Makarska i CB Monaco. Najneizvjesniju utakmicu četvrtfinala odigrali su CB Monaco i Agrohortus, „kneževi“ su imali vodstvo od 4:1 i malo je nedostajalo da Agrohortus ne dođe do velikog preokreta. DPH Torcida MR je sa visokih 11:0 porazila nemoćni sastav Amicisa. Osvajačima naslova All inu trećeplasirana Brela nisu ozbiljnije prijetila dok je Mali Plamen kako se i očekivalo bio bolji od momčadi iz Drvenika.

Rezultati:

All in Makarska – Brela 4 : 2

CB Monaco - Agrohortus 4 : 3

Mali Plamen – Gornja Vala 2 : 0

DPH Torcida MR - Amicis 11 : 0

Polufinalne utakmice odigrat će se 27. svibnja 2019 (ponedjeljak), a sastaju se:

18:00 – All in Makarska - Mali Plamen

19:00 – CB Monaco - DPH Torcida MR

J. K.