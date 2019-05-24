MAKARSKA Određeno 9 biračkih mjesta
|Županijsko izborno povjerenstvo donijelo je izmjenu rješenja o određivanju biračkog mjesta na području grada Makarske.1. Biračko mjesto broj 1.BIRAČKO MJESTO BR. 1OŠ PETRA PERICE – MAKARSKA, ZELENKA BB, SOBA BR. I. na kojem će glasovati birači s prebivalištem uMAKARSKA: ALBERTA FORTISA, ANTE STARČEVIĆA 90-132 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 59-133 (NEPARNI), BARANJSKA, BRAČKA, CVJETNA, DMINE PAPALIĆA, ĐAKOVAČKA ULICA, HERCEGA STJEPANA, HVARSKA, IMOTSKA, ISTARSKA, KRALJA P. KREŠIMIRA IV 72-128 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 39-59 (NEPARNI), LIČKA, MAKARSKIH ISELJENIKA, MASLINARSKA, POD TREĆIM MOSTOM, POŽARE, PUT CVITAČKE, PUT KULICE, PUT POŽARA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, SVETOG FLORIJANA, ŠIBENSKA ULICA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA KOTROMANIĆA, VINOGRADARSKA, VUKOVARSKA 42-100 (PARNI), VUKOVARSKA 139-141 (NEPARNI), VUKOVARSKA 33-125 (NEPARNI)
|2. Biračko mjesto broj 2.BIRAČKO MJESTO BR. 2 DJEČJI VRTIĆ, DR. M. UJEVIĆA 5 na kojem će glasovati birači s prebivalištem uMAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 36-88 (PARNI), BANOVIĆEVA, DR. MATE UJEVIĆA, ILIRSKA, JAVNE DOBROTVORNOSTI, KIPARA MEŠTROVIĆA 1-43 (NEPARNI), LULIĆEVA, MATIJE GUBCA, MOLIZANSKIH HRVATA, NIKOLE TESLE, PETRA SVAČIĆA, PUT MLIKARICA, PUT PUHARIĆA, PUT UMCA, ŠILOBADOVIĆEVA, VUKOVARSKA 26-40 (PARNI), VUKOVARSKA 1-31 (NEPARNI)
|3. Biračko mjesto broj 3.BIRAČKO MJESTO BR. 3 UDRUGA “SUNCE”, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV BR.9 na kojem će glasovati birači s prebivalištem uMAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 16-32 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 7-57 (NEPARNI), ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, DON FRANE BULIĆA, GRADIŠĆANSKIH HRVATA, JADRANSKA 1-7 (NEPARNI), KIPARA MEŠTROVIĆA 2-38 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 2-70 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 1-37 (NEPARNI), KRALJA ZVONIMIRA, MARKA MARULIĆA, NERETVANSKIH KNEZOVA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 14-28 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 13-27 (NEPARNI), PUT GLAVICE, PUT ŽUKE, RUĐERA BOŠKOVIĆA, STJEPANA RADIĆA, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUĐMANA, TRG 4. SVIBNJA 533., VLADIMIRA NAZORA, VUKOVARSKA 8-24B (PARNI)
|4. Biračko mjesto broj 4.BIRAČKO MJESTO BR. 4 ZGRADA GRADA MAKARSKE – GRADSKA VIJEĆNICA, MAKARSKA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 1 na kojem će glasovati birači s prebivalištem uMAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 1-5 (NEPARNI), DALMATINSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 1-31 (NEPARNI), DR. JAKOVA DUDANA, FRA FILIPA GRABOVCA, FRANJEVAČKI PUT 1-3 (NEPARNI), GLAZBARSKA, IVANA GUNDULIĆA, JADRANSKA 0-8 (PARNI), KAČIĆEV TRG, KALALARGA, KIPARA RENDIĆA, LIŠTUN, MAKARSKA, MARINETA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 2-12 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 1-11 (NEPARNI), PEKARSKA, PETRA KAERA, PRIMORSKA, PRVOSVIBANJSKA, ŠET.DR FRA JURE RADIĆA, TRG HRPINA, TRG TINA UJEVIĆA, ULICA DAROVATELJA KRVI, ULICA MAKARSKIH BISKUPA, ZAGORSKA ULICA
|5. Biračko mjesto broj 5.BIRAČKO MJESTO BR. 5 VATROGASNI DOM, POTOK BROJ 2 na kojem će glasovati birači s prebivalištem uMAKARSKA: “VELIKA VRATA”, ANTE STARČEVIĆA 0-12 (PARNI), BIOKOVSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 2-30 (PARNI), DUBROVAČKA 2-4 (PARNI), DUBROVAČKA 1-5A (NEPARNI), FRA PAVLA JAKIĆA, IVANA PAVLOVIĆA-LUČIĆA, JAKŠE RAVLIĆA, KAŽIMIRA LJUBIĆA, KOTIŠKA 1-35 (NEPARNI), MAKAR, MARINA DRŽIĆA, MIHOVILA GLAVINIĆA, PETORICE ALAČEVIĆA, POTOK, PUT MAKRA, PUT MLINICA, PUT MOČE, SLIKARA GOJAKA, TRAKAČE, ULICA 22. LIPNJA 1941., VUKOVARSKA 0-6A (PARNI), ŽBARE
|6. Biračko mjesto broj 6.BIRAČKO MJESTO BR. 6 SREDNJA ŠKOLA FRA A.K. MIOŠIĆA, Z. FRANKOPANSKA BB, SOBA BR. I. na kojem će glasovati birači s prebivalištem uMAKARSKA: AKČIĆEV PROLAZ, ALKARSKA 2-6 (PARNI), BAŠKOVOŠKA, BOTTERIJEV PROLAZ, BRELJANSKA, CETINSKA, DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DON KLEMENTA GRUBIŠIĆA, DUBROVAČKA 6-36 (PARNI), DUBROVAČKA 7-37 (NEPARNI), FRANJEVAČKI PUT 4-22 (PARNI), FRANJEVAČKI PUT 5-23A (NEPARNI), GRAČKE SKALE, KOTIŠINA, KOTIŠKA 2-50 (PARNI), LICINIJANOV PROLAZ, PETRA PERICE, PODGORSKE SKALE, PUT DUGIŠA, PUT VOLICIJE, ŠIMIĆEV PROLAZ, TRG 18. RUJNA 887., TUČEPSKA, VRGORSKA
|7. Biračko mjesto broj 7.BIRAČKO MJESTO BR.7 PLANINARSKI DOM VELIKOBRDSKIH LEDARA, VELIKO BRDO KBR. 103 na kojem će glasovati birači s prebivalištem uVELIKO BRDO: BAŠKOVIĆI, GOJACI, KUK, PRODANI, PUT VELIKOG BRDA, VELIKO BRDO, VLADIĆI
|8. Biračko mjesto broj 8.BIRAČKO MJESTO BR. 8 OŠ PETRA PERICE – MAKARSKA, ZELENKA BB, SOBA BR. II. na kojem će glasovati birači s prebivalištem uMAKARSKA: SLAVONSKA, SPLITSKA, STARI VELIKOBRDSKI PUT, ZADARSKA, ZAGREBAČKA
|9. Biračko mjesto broj 9.BIRAČKO MJESTO BR. 9 SREDNJA ŠKOLA FRA A. K. MIOŠIĆA – MAKARSKA, Z. FRANKOPANSKA BB, SOBA BR. II.na kojem će glasovati birači s prebivalištem uMAKARSKA: STJEPANA IVIČEVIĆA, ZRINSKO-FRANKOPANSKA
PREDSJEDNIK
BRUNO KLEIN