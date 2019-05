IZBORI ZA EU PARLAMENT: Gradsko izborno povjerenstvo grada Makarske obavještava birače

U nedjelju, 26. svibnja održavaju se izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Na području grada Makarske određeno je 9 (devet) redovnih biračkih mjesta i jedno posebno biračko mjesto (Dom za starije i nemoćne osobe).

Birači se obavještavaju da je došlo do izmjene lokacije biračkog mjesta broj 4. koje je u dosadašnjim izborima bilo u Staroj školi- Don Mihovila Pavlinovića 1.

- Birači koji su do sada glasovali na tom biračkom mjestu (s prebivalištem navedenim u rješenju koje vam dostavljamo), u nedjelju, 26. svibnja, neće glasovati na toj lokaciji, već na drugoj , i to: ZGRADA GRADA MAKARSKE – GRADSKA VIJEĆNICA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 1. Isto tako, birači koji su do sada glasovali na biračkom mjestu br.7. VELIKO BRDO u staroj školi, sada će do glasovati u: PLANINARSKI DOM VELIKOBRDSKIH LEDARA, VELIKO BRDO KBR 103. – naglašava Marijana Visković predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva.

Iz Gradskog izbornog povjerenstva Grada Makarske obavještavaju se birači s prebivalištem u Makarskoj na adresama: ANTE STARČEVIĆA 1-5 (NEPARNI), DALMATINSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 1-31 (NEPARNI), DR. JAKOVA DUDANA, FRA FILIPA GRABOVCA, FRANJEVAČKI PUT 1-3 (NEPARNI), GLAZBARSKA, IVANA GUNDULIĆA, JADRANSKA 0-8 (PARNI), KAČIĆEV TRG, KALALARGA, KIPARA RENDIĆA, LIŠTUN, MAKARSKA, MARINETA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 2-12 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 1-11 (NEPARNI), PEKARSKA, PETRA KAERA, PRIMORSKA, PRVOSVIBANJSKA, ŠET.DR. FRA JURE RADIĆA, TRG HRPINA, TRG TINA UJEVIĆA, ULICA DAROVATELJA KRVI, ULICA MAKARSKIH BISKUPA, ZAGORSKA ULICA

da je došlo do izmjene lokacije tog biračkog mjesta, pa će isti u nedjelju, 26. svibnja 2019.glasovati na biračkom mjestu:

BIRAČKO MJESTO BR. 4 ZGRADA GRADA MAKARSKE – GRADSKA VIJEĆNICA, MAKARSKA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 1,

umjesto u Staroj školi, kako je to bilo u ranijim izborima.

Birači s prebivalištem u VELIKO BRDO: BAŠKOVIĆI, GOJACI, KUK, PRODANI, PUT VELIKOG BRDA, VELIKO BRDO, VLADIĆI,

Glasovat će na biračkom mjestu:

BIRAČKO MJESTO BR.7

PLANINARSKI DOM VELIKOBRDSKIH LEDARA, VELIKO BRDO KBR. 103

J.G.