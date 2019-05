FINALE DOIGRAVANJA ZA FUTSAL PRVAKA Makarani drugi put zaredom prvaci Hrvatske

Novo vrijeme Apfel je u infarktnoj završnici treće utakmice doigravanja savladalo Vrgorac, a nakon što je rezultat nakon regularnog vremena i produžetaka bio neriješen. Tek u četvrtoj seriji izvođenja šesteraca Bašković je obranio udarac Jurića, a Lucas savladao Odžu za veliko slavlje igrača, stručnog stožera i navijača Novog vremena.Gledatelji su dvoranu Davor Jović ispunili do vrha, a osim domaćih navijača „kamenjara“ na tribinama su se našli i gostujući navijači. Nakon početnog ispitivanja snaga gosti su poveli u 8. minuti preko Andrijaševića. Jurić je poravnao u 15., potpuni preokret dogodio se dvije minute nakon toga kada je Kraljević zabio za 2:1. Nakon šestog prekršaja Novog vremena Jelavić je iz kaznenog udarca sa deset metara savladao Baškovića i povećao na 3:1.Furiozno su gosti krenuli u nastavku utakmice, Lucas je zatresao mrežu Odže i smanjio na 3:2. Potom su nebeskoplavi mogli ponovo otići na dva razlike da udarac Martinca nije završio na vratnici gostiju. Na dodavanje Lucasa Musinov je poravnao na 3:3 u 24. minuti. Zatim slijedi novi blitzkrieg, i ovoga puta Lucas je bio asistent, a Kazazić strijelac. Kraljević je svojim drugim pogotkom poravnao na 4:4 dok je Jurić donio novu prednost Vrgorcu. Odmah potom Osredkar je izbacio loptu sa linije praznih vrata. Bajrušović je pogotkom u 32. minuti po četvrti put rezultat učinio nerješenim. Kapetan gostiju Vuković s desnog je boka silovitim udarcem zakucao loptu u mrežu Odže i vratio prednost u korist svoje momčadi. Vrgorac je u tri zadnje minute igrao sa Jurićem u ulozi igrača-vratara, Suton je pogotkom 43 sekunde prije kraja vratio stvari na početak. U prvom produžetku Odža je obranio kazneni udarac Bajrušovića s 10 metara, a sjajnu akciju Pervan je završio prizemnim udarcem i ponovo donio prednost Vrgorcu. I Novom vremenu je igra sa Musinovim kao letećim vratarom donjela pogodak. Nakon što je Suton nepotrebno na polovini terena Makarana napravio prekršaj Kazazić je iz novog kaznenog udarca savladao Odžu za 7:7.Rulet udaraca sa 6 metara bolje su otvorili domaći nakon što je Martinac bio precizan, a Odža obranio udarac Bajrušovića. No, njegov kolega Bašković zaustavio je udarac Jelavića dok su Jurjević i Osredkar bili sigurni. U četvrtoj seriji izvođenja Bašković je obranio šut Jurića dok je Lucas pospremio loptu iza leđa Odže pa je slavlje Makarana moglo započeti. Tako je nakon velike drame Novo vrijeme Apfel došlo do svoje druge titule zaredom, pobjednički pehar otišao je kroz Stupicu u grad podno Biokova.Izvanrednu te spektakularni utakmicu odigrali su Vrgorac i Novo vrijeme, nama je bila naklonjena sreća mada ne bi bilo nezasluženo da su i domaći slavili. – Mi smo na najbolji način nagrađeni za rad tijekom čitave sezone i smatram da smo potpuno zasluženo obranili naslov- rekao je trener novog/ starog prvaka Teo Strunje. Vratar Filip Bašković koji je obranio odlučujući udarac smatra da je cijela momčad odigrala na visokoj razini i nadodaje da nije bilo lako igrati u ovakvoj atmosferi. Hvala našim navijačima koji su bili uz nas, a zahvaljujem i domaćim Kamenjarima što su na kraju bili korektni.Vrgorav – Novo vrijeme Apfel 7 : 7 ( 2 : 3)Vrgorac. Dvorana Davor Jović. Gledatelja: 800.Suci: Saša Tomić (Zagreb) i Nikola Jelić (Varaždin).Strijelci: 0:1 Andrijašević (8.), 1:1 Jurić (15.), 2:1 Kraljević (17.), 3:1 Jelavić (19.), 3:2Lucas (23.), 3:3 Musinov (24.), 3:4 Kazazić (25.), 4:4 Kraljević (26.), 5:4 Jurić (31.), 5:5 Bajrušović (32.), 5:6 Vuković (34.), 6:6 Suton (40.), 7:6 Pervan (46.), 7:7 Kazazić (50.).Šesterci: 1:0 Martinac, Odža brani Bajrušoviću, Bašković brani Jelaviću, 1:1 Osredkar, 2:1 Jurjević, 2:2 Kazazić, Bašković brani Juriću, Lucas 2:3.Najbolji igrač: Lucas (Novo vrijeme Apfel)Vrgorac: Odža, Raos, Rašić, Kraljević, Turić, V. Pervan, Kozarić, Jelavić, Babić, Gašpar, Suton, Jurić, Jurjević, Martinac: Trener: Pjer Malvasija.Novo vrijeme Apfel: Bašković, Herceg, Vuković, Lucas, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Buljan, Musinov, Andrijašević, Nižetić, Eduardo, Babić. Trener: Teo Strunje.

Jakov Kovačević/ IvoR