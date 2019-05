MIJO PAŠALIĆ, PREDSJEDNIK MNK “NOVO VRIJEME” Zasluženo smo prvaci Hrvatske

Nakon dramatične treće utakmice doigravanja za naslov malonogometnog prvaka Hrvatske odigrane u Vrgorcu koja je na kraju otišla na stranu Novog vremena predsjednik klubaje rekao: – Više nego zasluženo smo drugi put zaredom osvojili naslov futsal prvaka Hrvatske. Ova titula je kruna dvogodišnjeg rada, puno je rada i truda iza nas. Ove godine klub slavi četrdeset godina od osnivanja i zato mi je drago zbog ljudi koji su ga osnovali i održali na životu. Svi zajedno smo mogli uživati u prvoligaškim sezonama te na drugom osvojenom naslovu.Posebno sam sretan zbog naših nastupa u Ligi prvaka. A o kvaliteti lige je kazao:

- Bilo je ovo dosta kvalitetno prvenstvo i to me posebno veseli. Pored nas i Vrgorca dobro su igrali i momčadi Futsal Dinama, Squarea, Uspinjače i Splita. Vrgorac nam je bio dostojan protivnik u finalu, ali do titule je mogla samo jedna momčad, a to smo bili mi. Na pitanje kakav je plan za iduću sezonu kaže:

- Mi smo stabilan kolektiv, no to ne isključuje poneku promjenu. Prošle sezone nam je pristupio Babić i pokazao se kao pojačanje. Znamo kakav nam je budžet, a on ne dozvoljava velike promjene. Hoće li biti nekih promjena u igračkom kadru za sada ne znam. A jedino što je sigurno je da ćemo i u idućoj sezoni biti najozbiljniji kandidat za osvajanje naslova. Ove jeseni nam slijedi nastupi u Ligi prvaka, a ako ponovimo prošlu godinu ja ću kao predsjednik biti potpuno zadovoljan.

Trener novih-starih prvaka Teo Strunje ukazuje na to da Novo vrijeme nije samo domaćinska momčad. Pobjede u punim dvoranama Zagreba i Vrgorca to potvrđuju. A o trećoj utakmici doigravanja je rekao: – Znali smo da će biti teško, ali nitko nije očekivao ovakvu dramu. Prvo smo se mi spašavali, a potom oni i na kraju mi. Velike čestitke mojim igračima, a ovo prvenstvo je osvojila cijela momčad. Čestitam i Vrgorcu, ne bi bilo nezasluženo da su oni dobili treću utakmicu. Klub i grad su zaslužili jedan trofej i nadam se da će u godinama koje slijede i oni doći do jedne titule. Makarski klub ima veliku seriju nepobjedivosti na domaćem terenu, ove sezone imamo 19 pobjeda kod kuće, a bez neriješenog rezultata i poraza. U Makarskoj se igrala i Liga prvaka i tu smo pokazali da smo nepobjedivi na domaćem terenu.

Trener Vrgorca Pjer Malvasija uveo je Novo vrijeme u Prvu ligu, a o utakmici u dvorani Davor Jović je kazao: – Bila je ovo prava promocija futsala, mislim da smo zaslužili četvrtu utakmicu, a onda je pitanje što bi se događalo. U svakom slučaju čestitam Novom vremenu na obrani titule. Na kraju mogu reći da je Vrgorac imao dobru sezonu, zaslužili smo igrati finale a na kraju posebno zahvaljujem našim vjernim navijačima.

Jakov Kovačević/IvoR