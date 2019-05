ZAVRŠILO PRVENSTVO PRVE ŽNL Sloga prvak, Vinjanima fenjer

Utakmicama 26. kola okončano je prvenstvo Prve NL ŽSD, već otprije je bilo poznato da će Sloga osvojiti prvo mjesta, a zadnje Vinjane. Momčad iz Mravinaca tako je izborila pravo igranja kvalifikacija za ulazak u Treću HNL, a osim njih kvalifikacije su izborili i prvaci NL županija Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske. Propozicije natjecanja za sada su takve, a hoće li se što mijenjati ostaje za vidjeti. Također se još ne zna ni hoće li još tko osim Vinjana ispasti u niži rang natjecanja iz Prve lige županije Splitsko-dalmatinske. Sloga je na koncu zasluženo osvojila naslov s najviše osvojenih bodova (62), izborila je i najviše pobjeda (19) i samo je doživjela dva poraza. Bili su i najefikasnija momčad lige (71), a njihov igrač Mario Marović prvi je strijelac sa 32 postignuta pogotka. Odmah do njih je makarski Zmaj kojem je pripalo drugo mjesto, Makarani su osvojili 53 boda, a ostvarili su 17 pobjeda, dva susreta odigrali su neodlučno i doživjeli sedam poraza. Njihov najbolji strijelac je Ante Ćapin s 14 postignutih pogodaka. Zmajevi napadači postigli su 61 zgoditak dok su zajedno sa Omladincem i Jadranom (Tučepi) primili najmanje golova (25). Ova dva kluba bili su za koplje ispred ostalih klubova ove lige, ali prvak može biti samo jedan, a to je ove sezone Sloga. Iza njih slijedi nekoliko klubova koji se nalaze u gornjem dijelu ljestvice, Jadran iz Tučepi je treći, a igrao je puno bolje u prvom dijelu sezone. Od bivšeg trećeligaša Omiša ipak se očekivalo više, GOŠK iz Kaštel Gomilice i OSK iz Otoka mogu na kraju biti zadovoljni ostvarenim. Za Omladinac i Jadran iz Kaštel Sućurca koji je dugi niz godina bio drugoligaš sezona nije bila uspješna , a to bi se moglo reći i za Mladost iz Prološca. Orkan je ostvario glavni ovosezonski cilj, bez većeg stresa osigurao je opstanak u četvrtom nogometnom rangu. Sastav sa Brača veći dio sezone bio je na samom začelju, no dobrim igrama i pobjedama Postira su u finišu prvenstva osigurale opstanak. Novaci iz Srinjina, koji su domaće utakmice igrali u Vranjicu pali su u završnici prvenstva, a hoće li i iduće sezone igrati u ŽNL još nije poznato. Najveće razočarenje natjecanja je momčad Vala iz Kaštel Starog, da jedan ugledni trećeligaški klub u 2-3 sezone može toliko pasti zaista je teško povjerovati. Vinjani su od početka do kraja prvenstva bili zadnji na tablici, po igrama i rezultatima su zapravo zalutali u ovu ligu. Oni su na kraju jedini sigurni putnik u najniži nogometni rang .

Rezultati: Sloga – Vinjani 6 : 1, Zmaj – Jadran T 5 : 1, Omiš – Postira Sardi 0 : 1, Poljičanin 1921 – GOŠK 1 : 2, OSK – Jadran KS 4 : 1, Orkan – Mladost 0 : 2, Val – Omladinac 0 : 2

Konačni poredak: Sloga 62, Zmaj 53, Jadran T 44, Omiš 41, GOŠK 41, OSK 40, Omladinac 39, Jadran KS 38, Mladost 34, Orkan 30, Postira S 28, Poljičanin 1921 27, Val 22, Vinjani 7.

J. Kovačević /IvoR