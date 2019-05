UMN MAKARSKA DPH Torcida MR i All in Makarska u finalu kupa

Odigrane su utakmice polufinala kupa Udruge malog nogometa Makarske, a bolji iz tih dvoboja izborili su nastup u finalu. All in je važio za velikog favorita u susretu protiv Malog Plamena, konačnih 4:0 najbolja su potvrda toga. Utakmica između DPH Torcida MR i CB Monaca bila je neizvjesna samo u prvom poluvremenu koje je završilo nerješenim ishodom, u nastavku je Torcida potpuno nadigrala „kneževe“ i sa tri pogotka na koncu došla do uvjerljive pobjede.All in Makarska – Mali Plamen 4 : 0 (1 : 0)Burić (2), Lozina, Jelavić.DPH Torcida MR – CB Monaco 5 : 2 (2 : 2)Pašalić, Lendić, Zvizdić, Herceg, Bokšić / Lasić, RaffanelliFinalna utakmica kupa između DPH Torcida MR i All in Makarska odigrat će se 3. lipnja 2019. godine u dvorani na Gradskom sportskom centru i započet će u 18:00 sati.J. K.