ŽUPA KRALJICE MIRA PROSLAVILA BLAGDAN NEBESKE ZAŠTITNICE Putokaz do mira u srcu

Župa Kraljice mira 30. svibnja proslavila je blagdan svoje nebeske zaštitnice. Središnje slavlje je otpočelo svečanom misom u kojoj je sudjelovalo više svećenika, a predvodio ju je, uz župnika, župnik iz Solina. U propovijedi je istaknuo važnost mira u srcu i kako je bez njega sve bogatstvo bezvrijedno.“Nema mira bez Boga. On je izvor mira. Bez Boga u srcu je ukorijenjen nemir. Prazno srce stvara nemir. Dobro je imati materijalno i dobro je stvarati, ali bez Boga to je sve prazno. Ima li izlaza? Ima, a to je povratak Bogu. Taj put nije lagan. Teško je uzvodno plivati kako bi se vratili do izvora, ali uz pomoć Majke to je moguće” – istaknuo je u propovijedi don Ranko Vidović. Zazvao je zagovor Majke Božje, Kraljice mira da vjernicima bude putokaz kako doći do izvora.Proslavu blagdana uveličao jeKraljice mira pod vodstvom. Tradicionalno blagoslovljene su ruže, a procesije na blagdan zaštitnice župe Kraljice mira u kojoj se nosi kip Majke Božje kroz mjesto nije bilo ove godine zbog kiše.Trodnevno slavlje, koje je započelo 27. svibnja, vjernici su obilježili kroz mise, molitve, krunicu, ispovijedi i propovijedi. Prvi dan trodnevnice misu je predvodio, u utoraki uoči blagdana makarske župe Kraljica mira, don. Svima, a osobito don Ranku Vidoviću, koji su sudjelovali i na bilo koji način pridonijeli organizaciji proslave blagdana Župe Kraljica mira, zahvalio je župnik don Mislav Šaškor zazvavši blagoslov i mir za sve. Čestitao je svim župljanima blagdan zaželivši da ustraju na putu Kraljice mira.Tekst i foto