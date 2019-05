ODBOJKA Međunarodni turnir „Pozdrav ljetu”

Odbojkaški klub Makarska petnaestu godinu za redom organizator je Međunarodnog odbojkaškog turnira “Pozdrav ljetu”, a na ovogodišnjem izdanju nastupit će 20 ekipa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije. Turnir starta danas, a završit će u nedjelju 2. lipnja, utakmice će se odigravati u dvorani na GSC-a, dvorani OŠ Stjepana Ivičevića i dvorani Sportskog centra. Ekipe su podijeljene u četiri grupe sa po pet sastava, sve utakmice igrat će se na dva dobivena seta (samo do 25, ne na dva razlike), a mogući treći set do 15 na isti način. Dobivena utakmica sa rezultatom 2:0 nosi 3 boda, a sa rezultatom 2:1 nosi dva boda pobjedničkoj, a jedan poraženoj ekipi.

Pobjednici grupa igrat će polufinale i finale dok će drugoplasirani igraju za poredak od 5. do 8. mjesta. Trećeplasirane ekipe igrat će za poredak od 9. do 12. mjesta, a one koje zauzmu četvrto mjestu u grupnoj fazi natjecanja od 13. do 16. mjesta, petoplasirane ekipe igrat će za poredak od 17. do 20. mjesta.

Danas će prve utakmice sa početkom u 17 sati biti odigrane u dvorani na GSC-u, a turnir će otvoriti odbojkašice Makarske i Prijedora. Kako predviđaju organizatori turnir bi završio u nedjelju 2. lipnja oko 14 sati do kada bi bile odigrane utakmice za 1. i 3. mjesto.

J. K.