MAKARSKO KULTURNO LJETO 2019. Program od 1. srpnja do 18.rujna

1.7. / PONEDJELJAKKONCERT / GRUPA OZON21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

2. 7. / UTORAK

OTVARANJE IZLOŽBE / VLADIMÍR JANEK (OLOMOUC, ČEŠKA REPUBLIKA)

20:30 SATI / GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKA

OTVARANJE MAKARSKOG KULTURNOG LJETA 2019.

OPERETA / VESELE UDOVICE

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

3.7. / SRIJEDA

PUČKA FEŠTA / RIBARSKA VEČER

21:00 SAT / KLUB ARBUN

4.7. / ČETVRTAK

FOLKLOR / FA „TEMPET“ I KUU „MOSOR“ (GATA)

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

5.7. / PETAK

KONCERT / KLAPA KAŠE

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

6.7. / SUBOTA

KONCERT / GLAZBENE NOĆI POD ZVIJEZDAMA: MUSICA MEDITERANA

21:00 SAT / PARK FRA JURE RADIĆA

7.7. / NEDJELJA

KONCERT / GLAZBENE NOĆI POD ZVIJEZDAMA: HOLLYWOOD FILM MUSIC

21:00 SAT / PARK FRA JURE RADIĆA

8.7. / PONEDJELJAK

KONCERT / GLAZBENE NOĆI POD ZVIJEZDAMA: MERITAS I JELENA RADAN

21:00 SAT / PARK FRA JURE RADIĆA

9.7. / UTORAK

KONCERT / GRADSKA GLAZBA MAKARSKA

21:30 SATI / KAČIĆEV TRG

10.7 / SRIJEDA

KONCERT NA KLAVIRU / MARIN LIMIĆ

21:00 SAT / STARA FRANJEVAČKA CRKVA

11.7. / ČETVRTAK

KONCERT / GRUPA AFTERFIRE

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

12. 7. / PETAK

KONCERT / KLAPA PUNTAMIKA

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

13. 7. / SUBOTA

KONCERT / ZAGREBAČKI SOLISTI

21:00 SAT / KATEDRALA SV. MARKA

14. 7. / NEDJELJA

KONCERT / 4 TENORA

21:00 SAT / LJETNO KINO

15. 7. / PONEDJELJAK

FOLKOR / FA „TEMPET“ I KUD „PLETER“ (DUGOPOLJE)

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

16. 7. / UTORAK

KONCERT / ORKESTAR MLADIH GLAZBENIKA

21:00 SAT / KATEDRALA SV. MARKA

17. 7. / SRIJEDA

PREDSTAVA / „SIRENOM I VIKTORIJOM“ (TEATAR RUGANTINO)

21:00 SAT / LJETNO KINO

18. 7. / ČETVRTAK

KONCERT / KLAPA SRDELA

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

19. 7. / PETAK

KONCERT / ORKESTAR HRM-a I KLAPA SV. JURAJ HRM-a

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

20. 7. / SUBOTA

KONCERT / THE SOUL RESEARCH (USA), THE INEVITABLES (USA), YOUTH SINGERS OF CALGARY (CANADA)

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

21. 7 / NEDJELJA

„TRIBUTE TO” FESTIVAL / TRIBUTE TO 70 & DISCO – INFERNO MAGIC

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

22. 7. / PONEDJELJAK

„TRIBUTE TO” FESTIVAL / TRIBUTE TO AC / DC – BALLBREAKERS

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

23. 7. / UTORAK

„TRIBUTE TO” FESTIVAL / TRIBUTE TO U2 – BOOMCHA

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

24. 7. / SRIJEDA

„TRIBUTE TO” FESTIVAL / TRIBUTE TO GUNS N’ ROSES – JAILBREAK

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

25. 7. / ČETVRTAK

OTVARANJE IZLOŽBE / AKADEMSKA SLIKARICA MARTINA GULAN

20:30 SATI / GRADSKA GALERIJA „ ANTUN GOJAK“

„TRIBUTE TO” FESTIVAL / REAL TRIBUTE TO QUEEN

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

26. 7. / PETAK

KONCERT / KLAPA KUMPANJI

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

27. 7. / SUBOTA

TRIBUTE TO DADO SLIVAR / 0+

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

28. 7. / NEDJELJA

KONCERT / SERGEJ ČETKOVIĆ

21:00 SAT / LJETNO KINO

29. 7. / PONEDJELJAK

KONCERT / ĐIGER BEND

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

30. 7. / UTORAK

KONCERT / NENO BELAN I BIG BEND MAKARSKA

21:00 SAT / LJETNO KINO

31. 7. / SRIJEDA

PREDSTAVA / NIŠTA LJUBAV, SAMO SEX (LUDA KUĆA) (16+)

21:00 SAT / LJETNO KINO

1. 8. / ČETVRTAK

KONCERT / RADOJKA ŠVERKO

21:00 SAT / KATEDRALA SV. MARKA

2. 8. / PETAK

KONCERT / KLAPA NIKO

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

3. 8. / SUBOTA

KONCERT / TANJA ŠIMIĆ (MEZZOSOPRAN), NATAŠA ŠIBALIĆ (SOPRAN) I PEDRO RAMOS (KLAVIR)

21:00 SAT / KATEDRALA SV. MARKA

4. 8. / NEDJELJA

PUČKA FEŠTA / UOČI DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA

21:00 SAT / TRG KOBACA

KONCERT / „KLAPE U ARBUNU“: KLAPA ŠUFIT

21:00 SAT / KLUB ARBUN

5. 8. / PONEDJELJAK

OBILJEŽAVANJE DANA POBJEDE I DANA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

6. 8. / UTORAK / 21:00 SAT

KONCERT / GRADSKI ZBOR MAKARSKA

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

7. 8. / SRIJEDA

OPERNI SPEKTAKL / „ERO S ONOGA SVIJETA“ (HNK SPLIT)

21:00 SAT / OSEJAVA

8. 8. / ČETVRTAK

FOLKLOR / FA „TEMPET“ I KUD „ŠUMARI“ (VINKOVCI)

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

9. 8. / PETAK

KONCERT / KLAPA SRDELA

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

10. 8. / SUBOTA

PREDSTAVA / „IDEMO UŽIVO“ (LUDA KUĆA)

21:00 SAT / LJETNO KINO

11. 8. / NEDJELJA

KONCERT / ARIJE I SOLO PJEVANJE – NADA SUMIĆ (VOKAL) I ALEKSANDAR SRZIĆ (KLAVIJATURE)

21:00 SAT / STARA FRANJEVAČKA CRKVA

12. 8. / PONEDJELJAK

KONCERT / PETAR GRAŠO

21:00 SAT / LJETNO KINO

13. 8. / UTORAK

PUČKA FEŠTA / RIBARSKA VEČER

21:00 SAT / KLUB ARBUN

15. 8. / ČETVRTAK

KONCERT / SPLITSKI GITARISTIČKI KVARTET

21:00 SAT / KATEDRALA SV. MARKA

16. 8. / PETAK

KONCERT / KLAPA SUBRENUM

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

17. 8. / SUBOTA

KONCERT / KVARTET MARINETA

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

18. 8. / NEDJELJA

KONCERT / KLAPA SRDELA

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

19. 8. / PONEDJELJAK

KONCERT / FLORES ACOUSTIC

21:00 SAT / KAČIĆEV TRG

20. 8. – 25. 8. MAKARSKA JAZZ FESTIVAL

22. 8. / ČETVRTAK

OTVARANJE IZLOŽBE / AKADEMSKI SLIKAR IVAN PERAK

20:30 SATI / GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKA

27. 8. / UTORAK

KONCERT / ISCHARIOTZCKY

20:00 SAT / KAČIĆEV TRG

28. 8. / SRIJEDA

PREDSTAVA / MUŠKARCI.HR (TEATAR TEATROMAN I SCENA VIDRA)

21:00 SAT / LJETNO KINO

29. 8. / ČETVRTAK

PUČKA FEŠTA / NOĆ KALALARGE

20:00 SAT / KALALARGA

30. 8. / PETAK

15. FESTIVAL KLAPA UZ MANDOLINE I GITARE – MAKARSKA 2019.

21:00 SAT / LJETNO KINO

31. 8. / SUBOTA

KONCERT / ANDREA JELAVIĆ (FLAUTA) I MATEA JUMBRIŠAK (HARMONIKA)

21:00 SAT / KATEDRALA SV. MARKA

1. 9. / NEDJELJA

KONCERT / ĐIGER BEND

20:00 SAT / KAČIĆEV TRG

2. 9. / PONEDJELJAK

PUČKA FEŠTA / RIBARSKA VEČER

20:00 SAT / KLUB ARBUN

5. 9. / ČETVRTAK

KONCERT / KLAPA BERULIA – BRELA

20:00 SAT / KAČIĆEV TRG

6. 9. / PETAK

KONCERT / ROMANA LALIĆ PEJKOVIĆ

20:00 SAT / KAČIĆEV TRG

8. 9. / NEDJELJA

KONCERT / VEČER DALMATINSKE ŠANSONE

20:00 SAT / KLUB ARBUN

10. 9. / UTORAK

OTVARANJE IZLOŽBE / AKADEMSKI SLIKAR – GRAFIČAR IGOR DRAGIČEVIĆ

21:00 SAT / GALERIJA ANTUNA GOJAKA

11. 9. / SRIJEDA

KONCERT / DRAGANA ČOVIĆ

20:00 SAT / KAČIĆEV TRG

14. 9. / SUBOTA

KONCERT / KVARTET MARINETA

20:00 SAT / KAČIĆEV TRG

18. 9. / SRIJEDA

OBILJEŽAVANJE DANA HRM-a – POMORSKA BITKA

20:00 SATI / GRADSKA RIVA