NA KONFERENCIJI TURIZAM I URBANIZMA U MAKARSKOJ Nije kasno za postaviti granice, sanirati prostor i razvijati kvalitetnu ponudu

Makarska, kao i cijeli Jadran, nije pošteđena zmaja urbanizacije koji donosi prekapacitiranu izgradnju, ne popraćenu zadovoljavajućom kvalitetom infrastrukture. Kako naći odgovor na ovaj problem i uspostaviti rješenje koje donosi sklad i razvijanje turizma kroz održivi razvoj bavila se današnja Konferencija ‘Turizam i urbanizam’ u hotelu Park.

Ovaj važan skup zajedno su organizirali Poslovni dnevnik, Večernji list i Turistička zajednica grada Makarske, a pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Jadrolinije. O značaju teme govori i to da je u radu konferencije sudjelovao ministar Predrag Štromar.

Osnovne poruke panel diskusije su da je prostor naše bogatstvo. Nije kasno iako je ‘podne i pet’ i postoje alati kojima se on može zaštititi da bude u službi javnog, a ne privatnog interesa. Problemi se moraju rješavati sanacijom i regeneracijom prostora, te znanje i energiju usmjeriti u razvijanje održivog turizma koji će donijeti korist građanima, povećati kvalitetu i time konkurentnost.

Pozdravljajući sudionike konferencije Hlovrka Novak Srzić, direktorica Ureda makarske Turističke zajednice, založila se za razvijanje održivog turizma i zaštite javnog dobra od ‘napada’ profita.

-Čuvajući prostor mi nismo protiv razvoja već želimo da se radi planski, istaknula je.

U ime Grada Makarske i Turističke zajednice organizatorima je zahvalio gradonačelnik Jure Brkan, naglasivši dobru suradnju s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, ali i žaljenje što ne sudjeluje nitko u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike. – Ovo što se danas događa nije od jučer. Izgradnja velikih hotela i odmarališta u Makarskoj je počela davno.Veliki dio tih kapaciteta nema zadovoljavajuću turističku kvalitetu. Nama nedostaju hoteli s četiri i više zvjezdica. I u privatnom smještaju se dogodio bum tim veći jer su stanovi postali turistički smještaj za iznajmljivanje u domaćinstvu, naglasio je gradonačelnik Brkan.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar kazao je da ministarstvo sa svoje strane čini sve da zaštiti prostor, a koji nije ugrožen samo u Makarskoj već na cijeloj obali.Stoga, svima mora biti jasno ako je prostor očuvan i na njemu se grade kvalitetni turistički kapaciteti takvi će biti i gosti. Elaborirao je i temu ‘Rezultatima i reformama do konkurentnije Hrvatske’. Tako se moglo čuti da je do sada 13,5 tisuća mladih obitelji došlo do stana, a do konca 2020. bit će ih stambeno situirano 20 tisuća obitelji. Ministarstvo puno radi na energetskoj obnovi, a digitalizacijom sustava za dva tjedna se dolazi do građevinske dozvole.

Poznati hrvatski arhitekta, a čiji je rad prepoznat i u inozemstvu, Ante Vrban u Makarskoj je nakon petnaest godina. Kaže, u gradu ima dobrih i loših investicija, ali svaki problem ima svoje rješenje. Pri mijenjaju stanja na bolje vidi i u edukaciji investitora, poručujući im da veliki prostor nije znak i takve zarade. Na cijeni su kvalitetne i lijepe kuće. Ako se svatko drži svog posla i sve se može kontrolirati rezultati neće izostati, zaključio je Vrban.

Tijekom panel diskusije u kojoj su sudjelovali Drago Nosić, direktor hotela Biokovo, Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Sanja Šaban, pomoćnica pri ministarstvu te Hrvoje Bota, direktor tvrtke Održivo doo, istaknuto je i da je velika odgovornost na lokalnoj samoupravi. Ona donosi Prostorni plan, a ministarstvo mu daje zeleno svjetlo. Dakle, postoje okviri i alati kako zaštititi prostor, kada se gradi da to bude prepoznatljivo u kvaliteti i u suživotu s okolinom.

Jasna Morović/IvoR